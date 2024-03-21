Памфилова: суды отстранили от работы на выборах девять членов избиркомов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что суды отстранили от работы на выборах девять членов избирательных комиссий.

Всего на выборах работали 1 млн членов избирательных комиссий.

«Девять наших коллег, к сожалению, за неблаговидные поступки по решению суда были отстранены от работы из почти миллиона наших коллег», — отметила она в ходе заседания ЦИК.

Также Памфилова проинформировала, что по всей России зафиксировали 31 случай порчи бюллетеней.

21 марта Памфилова объявила, что Владимир Путин победил на выборах президента России с итоговым результатом 87,28% голосов.