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Памфилова: суды отстранили от работы на выборах девять членов избиркомов

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что суды отстранили от работы на выборах девять членов избирательных комиссий. 

Всего на выборах работали 1 млн членов избирательных комиссий.

«Девять наших коллег, к сожалению, за неблаговидные поступки по решению суда были отстранены от работы из почти миллиона наших коллег», — отметила она в ходе заседания ЦИК.

Также Памфилова проинформировала, что по всей России зафиксировали 31 случай порчи бюллетеней.

21 марта Памфилова объявила, что Владимир Путин победил на выборах президента России с итоговым результатом 87,28% голосов.

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