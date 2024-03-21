РКН удалил или заблокировал 12,8 тысячи материалов в период выборов президента
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«Удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что речь идёт о материалах, в которых содержались призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также недостоверная информация, связанная с выборами и специальной военной операцией.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова с иронией поблагодарила Запад за сплочение российского народа, который показал высокую явку на выборы президента.