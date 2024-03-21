РКН удалил или заблокировал 12,8 тысячи материалов в период выборов президента

Роскомнадзор удалил или заблокировал более 12,8 тыс. материалов, направленных на срыв выборов президента России.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что речь идёт о материалах, в которых содержались призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также недостоверная информация, связанная с выборами и специальной военной операцией.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова с иронией поблагодарила Запад за сплочение российского народа, который показал высокую явку на выборы президента.