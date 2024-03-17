RT в Telegram
Подпишись

Памфилова: спасибо Западу, который сплотил народ России перед выборами

Короткая ссылка
Председатель ЦИК России Элла Памфилова с иронией поблагодарила Запад за сплочение российского народа, который показал высокую явку на выборы президента.
Памфилова: спасибо Западу, который сплотил народ России перед выборами
  • РИА Новости

«Это связано с тем, что мы работали всё это время. Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. Люди в большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе. Вы знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даём отпор», — сказала Памфилова журналистам.

Высокой явке способствовало и трёхдневное голосование, считает глава ЦИК.

«Все те, кто раньше хотел, но по каким-то причинам не мог, сейчас такая возможность появилась», — пояснила Памфилова.

Явка на президентские выборы по всей России к 16:02 превысила 70%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить