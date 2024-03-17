Памфилова: спасибо Западу, который сплотил народ России перед выборами

Председатель ЦИК России Элла Памфилова с иронией поблагодарила Запад за сплочение российского народа, который показал высокую явку на выборы президента.

«Это связано с тем, что мы работали всё это время. Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. Люди в большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе. Вы знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даём отпор», — сказала Памфилова журналистам.

Высокой явке способствовало и трёхдневное голосование, считает глава ЦИК.

«Все те, кто раньше хотел, но по каким-то причинам не мог, сейчас такая возможность появилась», — пояснила Памфилова.

Явка на президентские выборы по всей России к 16:02 превысила 70%.