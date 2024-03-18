Более 87% голосов: Путин лидирует на выборах президента России по итогам подсчёта более 99% бюллетеней

Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набрав 87,29% голосов по итогам подсчёта 99,76% бюллетеней трёхдневного голосования, которое проводилось с 15 по 17 марта. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,30%), третье получил Николай Даванков от партии «Новые люди» (3,84%), четвёртым стал Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21%). Сам Путин вечером 17 марта посетил свой избирательный штаб и поблагодарил народ России за поддержку. Он также выразил готовность двигаться вперёд, выполняя все задачи, о которых говорилось в ходе избирательной кампании.

Действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчёта более 99% бюллетеней лидирует на выборах президента, которые прошли в России с 15 по 17 марта.

По итогам обработки более 99% бюллетеней Путин набрал 87,29% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов. На третьем месте оказался Владислав Даванков от партии «Новые люди» с результатом 3,21% голосов, четвёртым стал Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,21% голосов.

Как сообщил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев вечером 17 марта, за три дня выборов явка составила 74,22%, что превосходит аналогичный показатель на предшествующих выборах главы государства в 2018 году. Тогда суммарная явка достигла 67,54%.

Текущий результат Путина также превышает показатели, полученные действующим главой государства в 2018 году, когда за него проголосовали 76,69% избирателей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на выборах президента РФ за рубежом проголосовали более 372 тыс. человек. Она отметила, что это предварительные данные, поскольку последние избирательные участки за границей закрылись в 05:00 мск.

Председатель ЦИК Элла Памфилова вечером 17 марта заявила, что президентские выборы в России прошли очень достойно.

«Хочу сказать всем огромное спасибо — всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего», — сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Поздравления с победой на выборах Путину направили президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Боливии Луис Арсе, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, лидер КНДР Ким Чен Ын.

Путин посетил избирательный штаб

Вечером в воскресенье, 17 марта, Путин посетил свой избирательный штаб, где встретился с его руководителями и волонтёрами, а также ответил на вопросы журналистов и высказался о состоявшихся выборах.

По словам Путина, люди пришли на президентские выборы, чтобы создать условия внутренней политической консолидации и двигаться вперёд. Он поблагодарил российский народ за поддержку.

«Для меня важен выбор российского народа, я опираюсь на российский народ и работаю в интересах этого народа и российского государства. И я очень благодарен гражданам России за поддержку», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что дальнейшая задача — не зафиксировать результаты выборов, а на основе этого результата двигаться вперёд, выполняя всё то, о чём говорилось в ходе избирательной кампании.

По словам Путина, всё сказанное им в послании Федеральному собранию проработано и просчитано.

«Всё, что я говорил в послании Федеральному собранию, а, по сути, это послание было предвыборным планом работы на будущее, я говорил то, что было проработано на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка, администрации. Это всё реализуемо, там всё просчитано», — сказал он.

Президент также отметил, что результаты выборов в новых регионах России и Крыму говорят о том, что правительство РФ делает всё правильно.

«Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите, а это главный побудитель и мотив всех наших действий», — подчеркнул он.

Глава государства также выразил уверенность, что надежды жителей новых регионов России будут реализованы. Он отметил, что речь прежде всего идёт о вопросах безопасности и социальной сферы.

«И мы всё сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы», — сказал Путин.

Комментируя реакцию ряда западных стран на президентские выборы в России, Путин обратил внимание на текущие отношения Москвы с этими государствами. Президент отметил, что многие из этих стран борются с Россией вооружённым путём.

«Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие — конечно, они будут говорить вам всё что угодно», — сказал Путин.