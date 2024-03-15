«Дети были в крови, но даже не плакали»: как третьеклассник из Белгородской области закрыл собой сестру при обстреле ВСУ

RT узнал подробности о третьекласснике Жене из села Беловского Белгородской области, закрывшем собой девятимесячную сестрёнку при обстреле ВСУ. В школе, где учится Женя, RT рассказали, что не удивились новостям о самоотверженном поступке ребёнка. По словам педагогов, Женя всегда всем помогает и хорошо учится. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить белгородского школьника за проявленный героизм.

13 и 14 марта Белгородская область подверглась массированным обстрелам со стороны ВСУ. В результате атак погибли два мирных жителя, ещё более 20 получили ранения. В их числе — девятилетний мальчик Женя и его девятимесячная сестрёнка Ангелина из села Беловского.

При обстреле один из снарядов разорвался рядом с домом, где в тот момент находились дети. Третьеклассник закрыл малышку своим телом, чтобы защитить её от осколков.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Женя, прикрывавший собой сестру, в итоге пострадал сильнее: у мальчика множественные ранения стопы и закрытая черепно-мозговая травма. У его сестрёнки медики диагностировали ранения лица, кисти и тоже закрытую черепно-мозговую травму.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал журналистам, что дети получили всю необходимую медицинскую помощь и уже выписались из больницы.

«При поступлении детей вчера в детскую областную больницу нам стало известно, что брат закрыл сестру своим телом. Из-за этого получил больше ранений, чем она. Они оба были госпитализированы, вчера им провели весь спектр обследований, в настоящее время их состояние близко к удовлетворительному, что позволило выписать их на амбулаторное лечение под наблюдением врачей», — отчитался глава ведомства.

«Всегда придёт на выручку»

В школе, где учится герой-третьеклассник, RT рассказали, что мальчик воспитывается в многодетной семье. Его родители — мама и отчим — работают в местном супермаркете «Магнит». Школьник, не испугавшийся обстрела и защитивший свою маленькую сестру, всегда был на хорошем счету у педагогов.

«Мальчик — самый старший из детей в семье. Женя — дружелюбный, открытый мальчик, учится только на четыре и пять. Друзей много, со всеми общается», — рассказала RT директор школы.

Классный руководитель Жени в беседе с RT отметила, что он всегда всем помогает, так что проявленный им героизм не стал чем-то неожиданным для его педагогов. Она добавила, что преподаватели школы часто навещают своих учеников из многодетных семей, и заверила RT, что за мальчиком и остальными детьми в семье осуществляется должный уход.

«Женя — дружелюбный мальчик, он всегда придёт на выручку своим одноклассникам. Поэтому, узнав от его матери, что он укрыл сестрёнку, я не удивилась», — сказала собеседница RT.

Взрывной волной выбило окна

По словам школьной учительницы героя-третьеклассника, перед обстрелом в селе прозвучала сирена и была рассылка от МЧС, но семья Жени по какой-то причине не успела убежать в укрытие.

Как добавил глава администрации Беловского сельского поселения Сергей Ковалёв, Женя и его сестрёнка даже не плакали, когда за ними приехала скорая. Сам Ковалёв одним из первых прибыл к дому многодетной семьи, пострадавшему при обстреле со стороны ВСУ.

«Мы делали поквартирный обход, оценивали последствия взрывов. Когда я пришёл, то увидел детей, сидящих в скорой. Они в крови были, конечно, но даже не плакали. Было принято решение госпитализировать их», — рассказал RT глава сельского поселения.

По его словам, снаряд разорвался примерно в 100 м от дома семьи. Взрывной волной выбило окна, и осколки полетели в сторону детей, которые находились в комнате. Жене и Ангелине повезло — ранения были несерьёзными.

Помощь медиков

После того как история о самоотверженном школьнике попала в СМИ, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил наградить Женю за проявленный героизм.

Семью прославившегося на всю страну третьеклассника уже навестил в селе Беловском губернатор Гладков — об этом он рассказал в своём официальном Telegram-канале.

«Поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. У них большая и дружная семья — всего четверо детей», — написал глава региона.

Гладков отметил, что для оказания пострадавшим детям медицинской помощи в детскую областную больницу были специально вызваны травматолог и реаниматолог из федерального центра. Вячеслав Гладков также поблагодарил медицинский персонал за своевременно и на высшем профессиональном уровне оказанную пострадавшим детям помощь.

«От всей души благодарю врачей, весь медицинский персонал и лично Ирину Владимировну Кизилову (главврача ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». — RT) за оказанную помощь и заботу о детях. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать эту семью. За них переживает вся область, вся наша большая страна», — заключил губернатор.