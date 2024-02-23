«Наконец дома»: возвратившиеся из Мозамбика моряки рассказали RT, как попали в заложники к судовладельцу

Российские моряки Викор Абусагитов и Вениамин Кривицкий спустя 13 месяцев смогли вернуться на родину. Из-за имущественного спора судовладельца с агентом команда не могла покинуть порт. Восемь месяцев моряки провели на судне без топлива. RT удалось пообщаться с моряками после их возвращения в Россию

Российские моряки Викор Абусагитов и Вениамин Кривицкий смогли вернуться на Родину из Мозамбика. Мужчины фактически попали в заложники к недобросовестному судовладельцу и почти восемь месяцев вынуждены были жить в чужой стране. Рыболовецкое судно Voloras, на котором они работали под флагом Камеруна, восемь месяцев стояло без топлива в порту Мапута. У команды забрали паспорта, поэтому они не могли покинуть порт.

«30 лет в море хожу — первый раз в такую ситуацию попал, даже в девяностые такого не было. Это самое натуральное пиратство. Такой у агента бизнес — отжимают суда. Выставили огромный счёт за обслуживание. Судно так в порту и стоит. Не знаю, что с ним дальше будет, наверное, владелец с агентом ещё будут судиться за него, судно то хорошее», — рассказывает RT капитан Вениамин Кривицкий.

Надо было выживать

В Мапуте экипаж застрял в марте 2023 года из-за имущественного конфликта судовладельца и агента. «Надеялись на лучшее, что нас быстро вызволят, а в итоге получилось с такой задержкой, мы же судно тоже не можем покинуть просто так без паспортов, без виз. Мы же в чужой стране у нас безвыходная ситуация», — рассказывает Виктор Абусагитов.

На корабле помимо Виктора и Вениамина находились два украинца и литовец. И хотя отношения между странами на сегодняшний момент оставляют желать лучшего, на судне, по словам моряков, все они жили дружно: без споров и конфликтов.

«На судне никогда не должно быть конфликтов, потому что каждый член экипажа зависит от другого. Что угодно может произойти, и надо всегда быть готовым помочь товарищу», — говорит Абусагитов.

«Что нам делить, нам надо было всем вместе выживать», — согласен с ним Кривицкий.

Застрявшие в чужой стране моряки жили на обесточенном судне и вынуждены были разжигать костёр прямо на палубе, чтобы готовить еду. «Было бы топливо у нас, был бы и кондиционер, и морозильные камеры, и свет. А так — никаких удобств. Хочется поблагодарить одно местное судно, их капитан разрешал у себя гаджеты заряжать. Хранили у них все продукты мясные — утром пошли взяли что надо, вечером приготовили покушать», — вспоминает Виктор Абусагитов.

Впрочем, как отмечают моряки, если сутками сидеть на раскалённом от африканского солнца судне, то уже становиться не до еды. «Все сильно похудели, капитан — килограмм на двадцать, старпом — килограмм на пятнадцать. Жара. Кондиционера нет. Судно за день накалится — невозможно спать. Просто сидишь, с тебя льёт, как в сауне, и днём, и ночью. На такой жаре и есть не хочется, только воду пьёшь. Так что кому надо похудеть — вот проверенный способ», — улыбается Виктор Абусагитов.

Были проблемы и с питьевой водой. «Месяц вообще без воды сидели, хорошо разрешили техническую воду набирать на соседнем судне. Потом уже посольства подключились, капитан порта сказал агенту, чтобы нас водой обеспечил», — поясняет Вениамин Кривицкий.

Вмешательство российских властей

Вернуться домой Виктору помогала из Владивостока жена Елена Лазарева.

«Сначала просто страх за мужа, чувство безысходности от того, что всё стоит месяцами на месте. А потом сама не выдержала и начала свою деятельность, чтобы его вернуть. Для этого я могла просто сделать так, чтобы все узнали, о том, что наши моряки фактически оказались заложниками в Африке, — рассказывает Елена. — У меня брат журналист, подсказывал как лучше сделать. Сначала написали в газету «Дальневосточные ведомости», дальше — больше. И Москва заинтересовалась, начали распространять новости, просить новые видео. Хорошо хоть на соседнем судне разрешали гаджеты заряжать, связь была постоянная».

Елена Абусагитова

В итоге новости дошли до Генпрокуратуры России, которая и помогла морякам вернуться.

Как сообщили RT в ведомстве, по поручению Генпрокурора России было установлено, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика. А их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу. Вернуть моряков на Родину удалось в том числе и благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами, отмечают в ведомстве.

«Нам очень сильно помогла российская прокуратура, если бы они не ввязались, мы бы так и сидели. Как только прокуратура занялась, агент сразу стал нам продукты два раза в неделю привозить. Потом нас вызвали всех в миграционную службу, прокуратура Мозамбика туда тоже приехала, нашего агента вызвали. И тут же ему сказали, чтобы сегодня же нас в Мозамбике не было», — вспоминает Виктор.

По словам моряков, для всего экипажа это решение стало полной неожиданностью, хотя они давно уже собрали вещи и были готовы сорваться в любой момент.

«Сразу поехали на судно, похватали чемоданы, тут же получили визы. Сотрудники российского посольства вместе с миграционной службой проводили нас в аэропорт», — говорит Виктор.

Дорога домой заняла больше времени, чем планировалось. Моряки вылетели 20 февраля, но из-за задержки рейса в Йоханнесбурге они опоздали на самолёт из Дубая. В итоге Вениамин Кривицкий смог попасть в родной Калининград только 22 февраля, а Виктор Абусагитов во Владивосток — 23.

Виктор Абусагитов с дочерью Полиной

RT

«Рейс шёл сначала через Йоханнесбург, потом Дубай. У нас проблема началась в Йоханнесбурге, задержали на три с половиной часа вылет и всё посыпалось. Билеты менять пришлось, ждать, Вот только утром до Новосибирска добрался. Там очень дружелюбно встретили. И вот теперь я, наконец, дома, во Владивостоке, рядом со своей семьёй — вот жена, дети», — говорит Виктор.