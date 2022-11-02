«Людям нужна медицинская помощь»: пограничники в Литве полтора месяца не пропускают судно с российскими моряками

Корабль с российскими моряками больше полутора месяцев не пропускают через литовскую границу — сухогруз стоит на якоре возле порта Клайпеда с середины сентября. Моряки оказались фактически в заточении на судне, куда не могут подвезти ни еду, ни воду, ни топливо. Горючее закончится уже через несколько дней, корабль будет обесточен. Двум морякам на борту необходима медпомощь — их дважды экстренно вывозили на берег, в литовскую больницу. Врачи рекомендовали репатриировать заболевших для отправки в РФ и дальнейшего лечения, но литовские пограничники игнорируют эти доводы и не дают россиянам транзитную визу.

Сухогруз VIVA TRINITY подошёл к литовскому побережью возле порта Клайпеда 16 сентября под панамским флагом. Из 20 моряков на борту девять — россияне. В порту судно должен был встретить получатель груза, но в последний момент он перестал выходить на связь. В итоге судно встало на рейд возле берега и с тех пор находится там.

Через литовскую границу корабль не пропускают. Члены экипажа безвылазно находятся на корабле. Кроме того, из-за правил, распространяющихся на суда, стоящие на рейдах, есть проблемы с подвозом еды, воды и топлива.

«Топлива хватит максимум дней на десять — это просто чтобы стоять на месте. Мы же ещё за счёт горючего вырабатываем электроэнергию на борту.

Когда топливо кончится, судно будет обесточено. Не будет ни тепла, ни света. Чтобы добраться до порта отправления или ближайшего российского порта, нам даже сейчас не хватит топлива», — рассказал RT один из членов экипажа VIVA TRINITY, обратившийся за помощью в RT.

На борту также копится мусор — его попросту некуда выбрасывать. Ситуация на судне накаляется, особенно среди тех моряков, у которых уже истёк трудовой контракт: они простаивают возле границы, уже не получая за это зарплату, и не знают, когда теперь вернутся домой.

Требуется медпомощь

Помимо проблем со снабжением, моряки на борту «застрявшего» перед литовской границей судна столкнулись с невозможностью получать какую бы то ни было медицинскую помощь на корабле.

Без виз доставить членов команды на берег можно только в экстренных ситуациях. На VIVA TRINITY уже дважды матросам требовалась помощь медиков.

В обоих случаях компания-судовладелец за большие деньги нанимала катер для срочной доставки моряков в больницу. RT поговорил с одним из госпитализированных, Артуром (имя изменено по просьбе героя).

«Нас два раза экстренно вывозили на берег, меня и моего коллегу, тоже россиянина, — рассказал моряк. — Он заболел 6 октября, а я — 17 октября. У меня серьёзно воспалилось колено — две ночи вообще не мог заснуть, боли были нестерпимые.

Я обратился к капитану, и меня на катере отвезли в больницу. Врач сказал, что воспалены сухожилия, МРТ показала воспаление в суставе и проблемы с мениском, мне рекомендовали срочно выезжать в Россию для дообследования и лечения».

От места, где стоит VIVA TRINITY, рукой подать до российской границы — это Куршская коса, рядом Калининградская область. Но, чтобы туда попасть, россиянам всё равно нужна литовская транзитная виза, а такие гражданам РФ сейчас не выдают. Пограничники проигнорировали даже тот факт, что нескольких человек на борту нужно отправить домой по медицинским показаниям.

«Местным пограничникам медпоказаний оказалось недостаточно, чтобы сделать нам транзитные визы. Они утверждают, что мы не находимся в порту, так как не стоим у причала, а находимся на якоре возле него. То есть по факту мы видим берег, но юридически находимся «нигде», — возмущается Артур.

Просьбы о помощи

Экипаж VIVA TRINITY и руководство компании UnitedShipping, которой принадлежит судно, уже обратились во все возможные инстанции с просьбами помочь им в ситуации с литовскими пограничниками.

«На основании диагноза моряков пограничная служба всё равно не дает ход оформлению визы, чтобы люди через территорию Литвы смогли вернуться домой, в Россию.

Об этом уже было написано во все возможные инстанции, включая панамские органы власти — так как судно находится под панамским флагом. К сожалению, на данный момент всё окончилось отписками и никак не сдвинулось с места, — объяснил представитель компании UnitedShipping Алексей Лясков.

Теперь мы ожидаем ответ уже от МИД России, и российские дипломаты занимаются данным вопросом, но вы сами понимаете, какая сейчас ситуация, тут есть и политическая составляющая. Литовские власти на обращения МИД РФ теперь отвечают ещё дольше, чем обычно».

Судовладельцы и члены экипажа VIVA TRINITY также обращались за помощью в профсоюзы. В Литве с ними работает представитель Международного профсоюза моряков, он помогает команде с отправкой обращений и взаимодействует с российскими дипломатами.

RT обратился к сотрудникам российского посольства в Литве с просьбой прокомментировать проблему с сухогрузом, стоящим на якоре возле литовской границы, но не получил оперативного ответа.

«Банальная русофобия»

О ситуации на VIVA TRINITY знают и в Российском профсоюзе моряков (РПСМ). Председатель московского отделения РПСМ Игорь Ковальчук в беседе с RT выразил мнение, что литовские пограничники, вероятнее всего, не хотят пропускать российских моряков через границу по «политическим» причинам.

«Граница [РФ] оттуда в полутора часах, моряков ничего не стоит репатриировать и отправить домой спокойно лечиться. Но пограничники приводят весьма странные аргументы: мол, судно стоит не у причала. На наш взгляд, это надуманный предлог. Скорее всего, за всем этим кроется просто-напросто русофобия», — полагает собеседник RT.

Председатель московского отделения РПСМ выразил надежду, что литовские дипломаты окажутся более объективными, чем сотрудники пограничной службы. При этом он опасается, что решение проблемы всё равно может затянуться.

«В Литве сейчас праздники, первый рабочий день выпадет на четверг, но, сами понимаете, решение по запросу вряд ли примут за часы — скорее всего, на это потребуется несколько дней. Мы надеемся, что в дипведомстве сидят адекватные люди, которые видят проблему в целом. А проблема эта — чисто гуманитарная. Люди болеют, их надо отправить домой лечиться. И это вполне в силах местных властей», — заключил Ковальчук.