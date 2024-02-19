«Никто не писал на меня доносы»: как работают педагоги в Херсонской области

В самом начале специальной военной операции Киев пытался сделать всё, чтобы сорвать восстановление занятий в школах освобождённых регионов. Учителям угрожали, требовали, чтобы они саботировали уроки, родителей учеников запугивали. RT узнал, что происходит в классах Херсонской области сейчас.

Восемь лет — между победой «евромайдана» и февралём 2022 года — идеологи политического украинства занимались делом: детей накачивали «героическими» историями боевиков ОУН-УПА* (резавших мирных жителей) и участников АТО (антитеррористической операцией Киев назвал силовую операцию против Донбасса). А после освобождения Херсонской области Министерство образования из Киева пыталось хотя бы дистанционно оставить украинскую школу в новых регионах.

Поэтому в Геническе, Скадовске и многих других городах и сёлах дело было не только в переходе с одного языка на другой. Хотя и в языке тоже.

«Украинский язык сейчас изучается факультативно, — с лёгким, но акцентированным нажимом опытного педагога объясняет директор школы №1 Геническа Наталья Галка. — Кто хочет, идёт на украинский, кто не хочет — на волейбол и баскетбол».

Школа была украинской — не только по государственной принадлежности, но и по языку преподавания. Её история, правда, ведётся от старой русской императорской гимназии, которую эвакуировали в годы Первой мировой из Прибалтики к тёплому Азовскому морю. К 2022-му от прежней рижской гимназии уже ничего не осталось. Затем спецоперация, освобождение, референдум — и желающие учить «мову» в новом регионе России получили такую возможность. Вот только желающих становится всё меньше.

«В феврале 2023 года мы уже поняли, что украинский язык... скажем так, уходит на другую позицию. Перед тем как в этом учебном году формировать учебные планы, мы провели мониторинг среди родителей: кто хочет, чтобы их дети изучали украинский? Две трети отошли от этой темы», — объясняет Наталья Галка.

Спрос на «мову» постепенно тает, её если и выбирают, то больше по инерции, констатируют педагоги.

RT

«Перейти с программы обучения в одной стране на программу обучения в другой — это всё же не страницу перевернуть: мол, мы изучаем новую тему, — в дидактическом тоне, чтобы собеседник усвоил материал, продолжает директор. — На самом начальном этапе обучения в России украинский язык кому-то был чисто психологически необходим. И Россия правильно делает, что не поступает так, как власти Украины, когда диванные патриоты типа Фарион (Ирина Фарион, экс-депутат Верховной рады, известная своими националистическими высказываниями — RT.) оскорбляют всех носителей другого языка и когда даже военных, говорящих на русском, объявляют неполноценными».

«Морок спал»

Тему языков надо закрывать: время, когда это было актуально, уже ушло, подчёркивает Наталья Галка. «Вы бы лучше интересовались, как наши школы изменились. У нас вот построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс — такой, о каком мы и не мечтали. А у нас не было спортзала. Такое оборудование выделили для классов! Внеурочка, кружки, бесплатное питание... У меня один вопрос: почему за один год сделали то, что не делали тридцать лет?» — говорит она.

RT

Обо всём новом — спортзале, оборудовании, пособиях — педагоги рассказывают охотно, много и оживлённо: «Вернулись к нормальной жизни. То, что было тридцать лет, — как морок, который спал». А темы угроз с украинской стороны, когда учителей заставляли отказываться от работы в российской школе, и того факта, что многие дрогнули и не нашли в себе сил зайти в новые классы, — этого педагоги и директор предпочитают не касаться: «Что было — то было».

В остальном школа №1 Геническа ничем не отличается от других российских школ в Москве, Ростове-на-Дону или Владивостоке. Акция «Случайный вальс» к годовщине Сталинградской битвы — на неё дети пришли сами. Выставка «История одной семьи» — экспонаты ученики тоже сами принесли из дома. Классы с настенными пособиями, фото учителей, раздевалки с разбросанными вещами, шум в коридорах на переменах. И разговоры между собой только на русском языке. «Мовы» как не бывало!

RT

При прощании Наталья Галка говорит уже не как директор, не как человек, отвечающий за школу, а просто как житель Херсонской области: «У каждого свой жизненный сюжет. Родители наших детей выбрали Россию, отдали детей к нам, в школу с русским языком обучения. Если говорить лично от себя, то я рада, что мы живём в России. Родственники у меня все в России, теперь нет никаких границ, я могу к ним поехать. Я понимаю, как никто, тех людей, у которых родственники на территории Украины. Я восемь лет так жила — я здесь, мои — там. А сейчас я снова на родине».

«Учителям угрожали»

Всё вернулось к нормальному ходу вещей и в школе №2: учителя и ученики просто перешли на русский язык и российскую программу. Только о цене этого «просто» директор Елена Федосова упоминает вскользь: «Да, моих учителей обзванивали, им угрожали».

Она уверена не только в своих учителях, но и в учениках. Елена Федосова и при украинской власти вела историю, уклоняясь от генеральной линии, прописанной в учебнике. Например, рекомендовала ученикам самим искать в сети материалы к положенным по программе рассказам о «подвигах героев УПА*».

«Я на уроке говорила: «Посмотрите Википедию иностранных государств, переведите на родной язык про Хатынь и Волынскую резню». То, что не прописывали в учебниках, скрывали это всё — всё, что нужно знать и понимать», — вспоминает Елена Федосова.

«Никто не написал на меня доносы, — гордится своими учениками директор. — Я видела глаза своих детей. Они не могли меня предать! И не предали. Я осталась со своими детьми, а они остались со мной. Они знали, что такое Великая Отечественная война, я их учила».

А вот мамы и папы учеников доносы, случалось, писали — за то, что на родительском собрании педагог говорил на «москальской мове». На этом, как и на всём печальном, директор старается подробно не останавливаться: «Кто хотел, тот выехал. Остались те, кто пришли в русскую школу. Все сознательно выбрали страну... 1 сентября 2022-го, конечно, не все вышли на линейку. Но давайте лучше про то, как стало хорошо. Новая столовая, спортзал! Про то, как наши дети поступают в вузы».

RT

На занятиях в Геническе инструкторы-юнармейцы показывают детям помладше, как собирать и разбирать автомат, как целиться из него. Военрук Дмитрий Демченко рассказывает, как ему пришлось завоёвывать доверие ребят и их родителей: «Дети должны верить твоим словам и понимать, что за словами стоит дело. Авторитет зарабатывается личным примером и поступками».

Демченко делает то, чему его учили в военном училище — ведёт людей, пусть и маленьких, за собой. Собственным примером ведут за собой учеников в школах и учителя, хотя их не готовили проявлять мужество в экстремальных ситуациях.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.