«Там он будет гайдзин»: россиянин пытается вернуть в РФ ребёнка, которого увезла в Японию жена

50-летний россиянин Виталий Леднёв добивается возвращения своего трёхлетнего сына из Японии. Туда мальчика увезла супруга Виталия после вердикта российского суда. Согласно решению, гражданин РФ должен проживать в Японии с матерью. Леднёв намерен дойти до Верховного суда, лишь бы вернуть сына в Россию, ведь даже видеться с ним мать запрещает.

Многократный чемпион мира по созданию ледяных скульптур 50-летний россиянин Виталий Леднёв добивается возвращения своего сына в Россию. Мальчика, гражданина РФ, в Японию увезла супруга. На сторону японки встал российский суд. Леднёв с таким решением не согласен и добивается пересмотра дела.

Знакомство

Виталий Леднёв познакомился с Дзюнко Янагидой в начале 2012 года на Аляске. Мужчина участвовал в чемпионате по созданию ледяных скульптур, который проходил в Фэрбанксе. Янагида училась в местном университете. Осенью того же года они поженились. Дзюнко взяла фамилию мужа.

«Сначала мы жили на две страны. Потом три года — в Ижевске. Когда задумались о ребёнке, Дзюнко сказала, что ей будет комфортнее рожать в Японии. Там мы купили дом, машину и начали процедуру ЭКО», — рассказывает RT Леднёв.

В Японии, по словам Виталия, он работал строителем — выкладывал фасадную плитку на домах.

«Японцы называли меня «гайдзин». Я не знал, как это переводится, поэтому даже не обращал внимания. А потом мне рассказали, что это грубое обозначение иностранца-чужака, так они называют всех европейцев, — рассказывает Леднёв. — Это не просто обзывательство. Гайдзин для них — человек, который не имеет никаких прав, грубо говоря, никто. Так они к тебе и относятся».

© Из личного архива Виталия Леднёва

25 августа 2020 года родился Каито. По факту рождения в Японии он являлся гражданином этого государства, но в марте 2021 года по заявлению родителей гражданство ребёнка поменяли на российское.

Развод и суд

На тот момент глава семейства устроился на новую работу — помощником с английским языком в школе.

«У них есть такая система, что у каждого школьника должна быть возможность поговорить с носителем языка по-английски. Помощник учителя, то есть я, в игровой форме пытается подтолкнуть детей говорить на английском и поддерживать их интерес в обучении», — рассказывает Леднёв.

По словам мужчины, иногда ему приходилось работать в школах, расположенных в других городах, поэтому он мог приезжать домой только на выходные. Тогда же Леднёв стал замечать странности в поведении супруги.

© Из личного архива Виталия Леднёва

«Она начала тащить разный хлам к нам домой — старые сломанные вещи, одежду, бутылки. Забила мусором все шкафы. Говорила, что это её сокровище. Мы очень сильно ругались из-за этого», — рассказывает Леднёв.

Также начались проблемы со здоровьем у ребёнка: сын стал часто болеть.

«Оказалось, что жена специально его морозила. Она открывала все окна в машине, когда возила сына в ясли вдоль океанского побережья. Ледяной ветер и 100%-ная влажность за час делают своё дело», — рассказывает Леднёв.

Вскоре супруга предложила ему расторгнуть брак. «При этом она мне заявила, что после развода я сына уже не увижу. Тогда я сказал ей, что подписывать ничего не буду и уезжаю в Ижевск. Позвонил бывшему начальнику, он купил нам с ребёнком билеты, и 10 сентября 2022 года мы улетели в Россию, в Ижевск», — рассказывает RT Леднёв.

Через десять месяцев Леднёву пришла повестка в суд. А 5 июля 2023 года Канавинский райсуд Нижнего Новгорода постановил вернуть ребёнка, гражданина РФ, в Японию к матери.

© Из личного архива Виталия Леднёва

Как следует из вердикта суда, решение было принято на основании Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года. Сразу после этого Дзюнко тайком от мужа забрала малыша из детского сада, сделала ему новые документы и вылетела с ним в Японию.

Леднёв пытался оспорить вердикт суда, но 6 сентября 2023 года Нижегородский областной суд оставил решение райсуда в силе.

Согласно материалам дела, суд посчитал, что, несмотря на отсутствие японского гражданства, постоянное место жительства Каито — в доме матери.

© Из личного архива Виталия Леднёва

Сейчас мужчина вместе с адвокатом готовит жалобу в Верховный суд.

«Без экспертизы психолога»

Адвокат Леднёва Ольга Решетникова рассказала RT, что в суде посчитали, что её клиент не уведомил супругу о своём отъезде из Японии.

«Но у нас есть доказательства, что Леднёв сообщал жене об отъезде в Россию, в том числе по электронной почте, но суд встал на её сторону, потому что со своей стороны она все сообщения удалила», — рассказывает RT адвокат.

По словам Решетниковой, вторым важным аспектом в деле является «место пребывания ребёнка».

«До сентября 2022 года ребёнок ни разу не выезжал в Россию, поэтому Япония, согласно конвенции, считается его постоянным местом жительства. Мы пытались обратить внимание суда на другие пункты документа, — говорит адвокат. — Согласно пунктам 12 и 13, предусмотрено, что если обратное перемещение навредит ребёнку в психоэмоциональном плане, то возвращать его нельзя. Мальчик не знает японского языка, не знает японской культуры. В рамках суда нам не дали провести психолого-педагогическую экспертизу, которая показала бы отношения ребёнка и родителей».

По словам адвоката, выиграть суд будет недостаточно. Даже если решение будет в пользу отца, технически вернуть мальчика в Россию будет непросто.

Сам Леднёв в беседе с RT говорит, что за последние полгода видел сына лишь раз, когда жена случайно ответила на звонок и он уговорил её дать пару минут поговорить с Каито.

«Он показал мне крокодила на своей футболке и как он умеет прыгать по ступенькам. Я очень люблю своего сына, и он меня любит. Я до сих пор не понимаю, как суд мог принять решение выдворить маленького гражданина РФ в Японию. Там он будет гайдзин и дети будут его так называть. Это ужасно. Я очень хочу его забрать в Россию, где он будет полноправным гражданином страны», — говорит Леднёв.