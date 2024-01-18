Серьёзное нарушение прав: СК возбудил уголовное дело в связи с безосновательной госпитализацией героини публикации RT

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников больницы им. П.Б. Ганнушкина, госпитализировавших москвичку Светлану Гудкову. Как ранее писал RT, женщине поставили диагноз «параноидная шизофрения», на основании которого ограничили в родительских правах. Как показали повторные экспертизы, никакими психическими расстройствами она не страдает.

После публикаций RT ГСУ Следственного комитета по Москве открыло уголовное дело в отношении пока не установленных сотрудников психиатрической клинической больницы им. П.Б. Ганнушкина по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). Потерпевшей признана 49-летняя москвичка Светлана Гудкова. После развода с мужем её принудительно госпитализировали, поставили психиатрический диагноз, впоследствии признанный неверным, и ограничили в родительских правах.

Как отмечается в постановлении СК (есть в распоряжении RT), неустановленные должностные лица халатно и небрежно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей. Ими «внесены недостоверные, несоответствующие действительности сведения в медицинскую документацию о наличии психических расстройств у Светланы Гудковой, что повлекло её постановку под диспансерное наблюдение, где Гудкова продолжает состоять по настоящее время», — уточняется в документе.

Согласно заключению комиссии экспертов, Светлана Гудкова каким-либо психическим расстройством не страдает. Права и законные интересы женщины оказались существенно нарушены, в связи с чем ей причинён моральный вред, добавили следователи.

Как рассказала RT Светлана Гудкова, дело возбудили в конце прошлого года, 11 декабря: «У меня уже взяли показания. Также в рамках следствия должны были допросить старшего сына и дочь, но отец запретил детям встречаться и говорить со следователем».

Развод закончился стационаром

Ранее RT рассказывал о ситуации, в которой оказалась москвичка. В браке с Максимом Гудковым Светлана провела 16 лет, за это время у них родились трое детей. После рождения младшего ребёнка отношения в семье начали разлаживаться, вспоминала Светлана. Женщина оставила работу, а муж, по словам собеседницы RT, «отрезал её от финансов». При этом в 2016 году Максим подал к жене иск с требованием оплатить коммунальные услуги — соответствующий документ был зарегистрирован в Савёловском суде, но оставлен без рассмотрения.

«Я оказалась в совершенно зависимом положении, поэтому решила подать на развод», — говорит Гудкова.

Официально брак расторгли в мае 2018 года, но за этим последовала череда обоюдных исков, связанных с разделом имущества и уплатой алиментов. При этом бывшие супруги продолжали жить в одной квартире и ссориться, что сказывалось на психологическом состоянии женщины. После очередной серии скандалов в июне 2018 года Светлана на нервной почве не могла заснуть несколько ночей подряд и решила сама себе вызвать скорую помощь.

Из квартиры Гудкову увезли в психиатрическую больницу имени П.Б. Ганнушкина, где врачи поставили женщине серьёзный диагноз — «параноидная шизофрения». Светлану оставили на принудительное лечение: в психиатрическом стационаре она провела 50 дней. Гудкова считает, что такому долгому сроку мог способствовать её бывший муж, неверно передавший информацию о поведении бывшей супруги.

«Например, я, описывая, что финансово полностью зависела от мужа, сказала, что была заложницей ситуации. Я это говорила фигурально, а это было истолковано, будто у меня бред преследования, якобы я считаю, что меня похитили и физически удерживают в заложниках. Что, конечно же, не так», — пояснила Гудкова.

Ошибочный диагноз

После выписки Светлана Гудкова прошла добровольное обследование в амбулаторно-клиническом центре «Помощь». Доктор медицинских наук Михаил Дробижев сделал вывод, что диагноз поставлен ошибочно, а врачи больницы им. П.Б. Ганнушкина при обследовании допустили ряд грубых нарушений. В частности, вопросы вызвало, что диагноз Гудковой впервые поставили только в 44 года, хотя яркая манифестация шизофрении наступает до 30 лет. Если бы речь действительно шла о шизофрении, как говорится в экспертной оценке, то это стало бы заметно окружающим значительно раньше, а Светлана всё это время успешно работала и воспитывала детей и никаких подозрительных симптомов не проявлялось.

Светлана вернулась в общую с бывшим мужем квартиру. В декабре 2019 года её опять госпитализировали по вызову Максима Гудкова и снова продержали в стационаре 50 дней, на этот раз с диагнозом «шизотипическое расстройство личности». Впоследствии независимая экспертиза его не подтвердила.

После этого бывший муж Светланы подал иск об ограничении её в родительских правах на том основании, что Гудкову несколько раз помещали в психиатрическую больницу. Он указал, что Светлана опасна для детей. Суд с этим согласился. С тех пор Светлана не может попасть к себе домой. При этом разменивать квартиру, по её словам, муж отказывается.

Летом прошлого года в рамках доследственной проверки СК заказал очередную проверку состояния Гудковой в Центре амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы. Она также показала, что женщина не страдает психическими заболеваниями.

«Сейчас ждём, когда найдут конкретных виновных в Ганнушкина. Поскольку меня официально признали потерпевшей, к ним можно будет подать иск», — говорит RT Светлана. Помимо этого, она готовится в судебном порядке добиться отмены диагноза, что позволит опротестовать судебное решение об ограничении в родительских правах.

RT направил запрос в ПКБ им. П.Б. Ганнушкина.