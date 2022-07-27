«Виновные понесут наказание»: СК начал проверку больницы имени Ганнушкина по признакам незаконной госпитализации

Следственный комитет начал проверку в отношении столичной психиатрической больницы имени Ганнушкина в связи с возможной незаконной госпитализацией 44-летней Светланы Гудковой. По её словам, принудительное помещение в стационар использовал после развода бывший муж, который добился, чтобы женщину ограничили в родительских правах и лишили доступа в общую квартиру. Гудкова добровольно прошла независимую экспертизу, которая не подтвердила диагнозы, поставленные ей в больнице.

ГСУ Следственного комитета по Москве начало проверку в отношении Психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина по признакам преступления, предусмотренного статьёй 128 УК РФ («Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях»). Рапорт об обнаружении признаков состава преступления есть в распоряжении RT.

Проверка началась в связи с помещением в больницу 44-летней москвички Светланы Гудковой, о которой ранее писал RT. После развода с мужем женщину принудительно госпитализировали, поставили психиатрический диагноз и ограничили в родительских правах. Также её не пускают в общую квартиру, бóльшая доля в которой принадлежала Светлане.

По словам Гудковой, пока идёт доследственная проверка.

«Где-то через месяц я буду проходить психиатрическую экспертизу. Надеюсь, СК сможет разобраться в ситуации и виновные в моей незаконной госпитализации понесут наказание, а я смогу снять диагноз», — сообщила женщина.

Согласно её данным, психиатрическая больница отказала в выдаче медицинских карт следствию, поэтому теперь планируется их выемка. В ПКБ имени Ганнушкина RT не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. RT также направил запрос в СК России.

«Муж отрезал от финансов»

Как ранее сообщал RT, Светлана и Максим Гудковы прожили в браке 16 лет. В семье трое детей (18, 16 и семи лет). По словам Светланы, проблемы с мужем начались после рождения третьего ребёнка, когда женщина ушла с работы, чтобы заниматься детьми, а муж в это время «отрезал её от финансов». «Я оказалась в совершенно зависимом положении, поэтому решила подать на развод», — объясняла она.

Развелись Гудковы в мае 2018-го. При этом ещё за два года до развода Максим подал на жену иск с требованием, чтобы она оплатила коммуналку. Соответствующий документ зарегистрирован в Савёловском суде. Как следует из материалов инстанции, иск оставили без рассмотрения.

После развода Гудковых начались суды, связанные с разделом имущества и уплатой алиментов. Всё это время супруги жили в общей квартире. Продолжающиеся ссоры пагубно сказались на состоянии женщины. В июне 2018 года после очередного скандала Светлана решила обратиться к врачу. Как вспоминает Светлана, она несколько дней не могла уснуть на нервной почве, поэтому вызвала скорую помощь.

Её госпитализировали в больницу имени Ганнушкина. Там Гудковой поставили серьёзный диагноз — параноидальная шизофрения. Через суд больница добилась принудительной госпитализации. Выпустили женщину только через 50 дней.

Светлана считает, что к этому приложил руку бывший муж, который искажал информацию о её поведении. «Он втёрся в доверие к врачу и наплёл небылицы. Что якобы я давно не в себе, но раньше он это скрывал. Брал реальную ситуацию и раздувал до фантастического масштаба. Всё переврали. Я, описывая, что финансово полностью зависела от мужа, сказала, что была заложницей ситуации. В фигуральном смысле, а это истолковали, что у меня бред преследования и я считаю, что меня похитили и физически удерживают в заложниках. Что, конечно, не так», — пояснила Гудкова.

Диагноз оспорили

Позднее она прошла добровольное обследование в амбулаторно-клиническом центре «Помощь», где опровергли этот диагноз. Доктор медицинских наук Михаил Дробижев пришёл к выводу, что диагноз поставлен ошибочно, указав на ряд грубых несоответствий в предыдущем заключении врачей. Например, яркая манифестация шизофрении наступает до 30 лет, а Светлане диагноз поставили в 44 года. Как отметил Дробижев, если женщина и правда страдала бы шизофренией, непонятно, как она могла столько лет работать и воспитывать детей, не привлекая внимания психиатров.

В новом исследовании госпитализацию объяснили исключительно сильным стрессом. «На момент наблюдения отсутствуют признаки психического расстройства. Гудкова не представляет опасности для детей... Не нуждается в лечении психотропными препаратами и наблюдении у психиатра», — отмечается в заключении.

Из психиатрической больницы Светлана вернулась обратно в общее с бывшим мужем жильё. А в декабре 2019 года её снова госпитализировали, на этот раз, как она рассказала, по вызову Максима Гудкова. Женщину снова принудительно продержали 50 дней, однако диагноз на этот раз заменили на более мягкий — шизотипическое расстройство личности.

Его также впоследствии опровергла независимая экспертиза. Согласно заключению, в качестве главного признака расстройства указали, что у Светланы «в прошлом были странные убеждения, не соответствующие культуральным нормам», но само по себе это не может являться признаком расстройства, что специально закреплено в законе. А вот другие явные симптомы, которые должны были бы проявляться в течение всей жизни (навязчивые состояния, деперсонализация и т. д.), у Гудковой отсутствовали, резюмировали эксперты.

«Добиться отмены»

Максим Гудков тем временем подал иск об ограничении Светланы в родительских правах. Это он мотивировал как раз тем, что у женщины «имеется психическое заболевание «параноидная шизофрения», в июле 2018 года и в декабре 2019 года она была помещена в психиатрическую больницу». Как указал Гудков в иске, его бывшая супруга отказывается принимать таблетки и представляет опасность для детей.

Суд посчитал эти доводы убедительными, и после выписки из больницы Светлана не смогла попасть домой. Сейчас она живёт у родственников и добивается через суд восстановления в родительских правах, а также пытается вернуть себе право пользоваться общей жилплощадью.

Как отметил адвокат Рамиль Гизатуллин, чтобы восстановить свои права, женщине надо в первую очередь добиться отмены диагноза. «Проведение проверки со стороны СК — большое подспорье в этом деле. Они по собственной инициативе могут назначить исследование психики Светланы. Только в том случае, если оно будет в её пользу, следователи смогут привлечь недобросовестных врачей к ответственности», — пояснил адвокат.

При этом оспорить свой первоначальный диагноз Светлана сможет лишь после вынесения окончательного решения по «делу врачей», добавил адвокат.