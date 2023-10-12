«Ева хочет вернуться домой»: в Новосибирске суд лишил родительских прав отца, который выкрал дочь и увёз её на Украину

Героиня публикаций RT Ольга Дорохова через суд лишила родительских прав своего бывшего супруга Олега Нацика. Три года назад он увёз их общую дочь Еву на Украину без согласия матери девочки, а после начала спецоперации присоединился к ВСУ, оставив дочь бабушке.

Первомайский районный суд Новосибирска постановил лишить родительских прав Олега Нацика, бывшего мужа Ольги Дороховой и отца десятилетней Евы. Как ранее писал RT, Нацик без разрешения экс-супруги вывез их дочь на Украину три года назад. С тех пор мать девочки пытается добиться возвращения дочери.

«После ваших публикаций о нашей ситуации дело начинает сдвигаться с мёртвой точки. Нацика лишили родительских прав — это безусловная победа. Но впереди ещё много работы: когда решение суда вступит в силу, мы будем добиваться экстрадиции Евы на родину», — заявила Дорохова.

По словам матери Евы, судебные заседания о лишении родительских прав её бывшего мужа были тяжёлыми: «По непонятной мне причине прокуратура поначалу отстаивала права не ребёнка, а отца».

Решение суда вступит в силу в середине октября, добавляет Ольга Дорохова. «После этого я направлю документы уполномоченной по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с тем, чтобы Российская Федерация начинала процедуру возвращения несовершеннолетней гражданки России, которая осталась на территории другого государства без родительского попечения и законного представителя», — пояснила собеседница RT.

«Готова идти до конца»

По мнению юриста Натальи Бердниковой, в данной ситуации необходимо ориентироваться на Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 1980 года (в РФ вступила в силу 1 октября 2011 года, на Украине — в 2006 году) и Гаагскую конвенцию о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 года (в РФ вступила в силу 1 июня 2013 года, на Украине — в 2008 году).

«Согласно Гаагской конвенции 1980 года, возможно обратиться Министерство просвещения РФ, чтобы они направили соответствующий запрос в Министерство юстиции Украины. Но в связи с тем, что ребёнок проживает на территории Украины три года, в соответствии п. b ч. 1 ст. 7 Гаагской конвенции 1996 года РФ утратила свою юрисдикцию по отношению к ребёнку, так как ребёнок прожил больше года на территории Украины, адаптировался в новой среде и приобрёл место обычного проживания на Украине. Исходя из моей 15-летней практики, могу предположить, что Министерство просвещения может обратиться с запросом о возвращении ребёнка, но отец имеет право заявить об адаптации ребёнка в новой среде, и тогда остаётся только судебный порядок возвращения», — пояснила юрист.

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Наталья Бердникова уточнила, что матери Евы также необходимо самостоятельно обратиться в Министерство юстиции Украины, так как именно оно выполняет функции центрального органа по исполнению указанных конвенций.

«Однако в марте 2022 года Украина объявила, что не может гарантировать выполнение своих обязательств по конвенции из-за введённого на территории страны военного положения, в связи с чем положительный результат по обращению не гарантирован, — объясняет она. — В том числе Украина официально обратилась в Совет Европы в связи с тем, что в связи с введённым военным положением Украина отступает от своих обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

В настоящий момент можно попробовать пойти путём обращения в суд Украины о незаконном перемещении ребёнка и обязательстве возвратить его, полагает юрист: «Но здесь возникает вопрос по позиции судов Украины, а также о необходимости найти адвоката или юриста, готовых представлять интересы гражданки РФ в судах Украины».

Если украинская сторона откажется возвращать дочь Дороховой домой, Ольга намерена добиваться справедливости через международные судебные инстанции. «Есть Европейская конвенция по правам ребёнка, которую ратифицировали и Россия, и Украина. В случае отказа в выдаче Евы придётся обращаться в Европейский суд по правам человека. Я готова идти до конца, делать всё для возвращения моей доченьки», — пояснила мать девочки. Она добавила, что надежда на то, что её дочь вернётся, есть: «Обменные процессы тяжело, но идут».

«Дочь любит меня»

Напомним, Ольга Дорохова и Олег Нацик познакомились в 2011 году через интернет. Киевлянин Нацик перебрался к любимой в Новосибирск и получил российское гражданство. В 2013 году у пары родилась дочка Ева. Жизнь семьи с двумя детьми (у Ольги также есть старший сын от первого брака) была вполне благополучной, но со временем начали накапливаться проблемы.

«Я пахала за двоих на нескольких работах, а муж ленился. Лежал дома на диване и ужасно меня ревновал, устраивал скандалы, ломал мебель и стены. После очередного такого случая я приняла решение с ним расстаться. Мы разъехались в мае 2020 года, договорились всё мирно уладить и совместно воспитывать дочь», — вспоминает Дорохова.

В июне 2020 года Олег забрал дочку на несколько дней, чтобы съездить в дом отдыха. Однако к маме девочка больше не вернулась. Нацик прислал супруге сообщение: «Мы в Киеве».

Ольга подала на развод и определение места жительства Евы. В декабре 2020 года суд вынес решение в пользу матери. Весь 2021 год Дорохова пыталась договориться с отцом их ребёнка об исполнении решения суда, на что Нацик выдвинул ультиматум: он якобы готов отдать дочь, но в обмен на $80 тыс., или 5 млн рублей, — «по $10 тыс. за каждый прожитый совместно год». По словам Ольги, она была готова заплатить бывшему мужу, для чего даже начала готовиться к продаже квартиры, однако Олег позже передумал возвращать ребёнка.

После начала специальной военной операции Нацик перевёз Еву к своей матери в одну из областей Украины, а сам, по словам свекрови Дороховой, вступил в нацбатальон ВСУ.

Ольга поддерживает связь с дочерью, хотя это и непросто. Кроме того, Ольга переживает сложный период в отношениях с сыном от первого брака: на фоне разлуки с сестрой он стал срываться и обижаться на мать и в итоге стал жить со своим отцом — первым мужем Дороховой.

«Ева хочет вернуться домой, — говорит собеседница RT. — Несмотря на то что Олег запрещает ей общаться со мной и за этим также следит бабушка, дочь находит способы со мной связаться. Я регулярно отправляю Еве посылки, которые с почты забирает бабушка: у них самих нет средств обеспечивать ребёнка. Я не видела дочь с её шести лет. 23 сентября моей Еве исполнилось десять. Она получила отправленные мной подарки и написала, что любит меня».