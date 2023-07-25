«Ребёнок в заложниках у отца»: героиня публикации RT через суд добивается возвращения своей дочери с Украины

В деле россиянки Ольги Дороховой, которая пытается вернуть свою дочь, вывезенную отцом на Украину, будет участвовать уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. Об этом региональный омбудсмен заявила матери девочки на приёме. Также Дорохова продолжает бороться за то, чтобы её бывший муж был лишён родительских прав. По её мнению, это позволит быстрее провести процедуру возвращения ребёнка домой.

24 июля в Первомайском районном суде Новосибирска состоялось заседание по делу россиянки Ольги Дороховой. Она добивается лишения родительских прав своего бывшего мужа Олега Нацика, который без ведома матери увёз их общую дочь, девятилетнюю Еву, на Украину.

Как сообщила RT Ольга Дорохова, в суде рассматривалось заявленное ею ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко и уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой.

«Ситуация очень тяжёлая, необходимо использовать все доступные механизмы для того, чтобы обеспечить возвращение Евы домой, а омбудсмены, возможно, единственные, кто с этой процедурой может помочь», — пояснила россиянка.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств, однако уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала вступить в дело в качестве третьего лица по своей инициативе, продолжает Ольга Дорохова.

Ранее суд одобрил запрос о направлении письма в Министерство просвещения РФ по поводу возможных механизмов экстрадиции ребёнка. Теперь россиянка намерена добиться лишения Олега Нацика родительских прав.

«Если бывшего мужа лишат родительских прав, то по всем критериям ребёнок будет считаться безнадзорным несовершеннолетним гражданином РФ, находящимся на территории другого государства. Я полагаю, что могут быть задействованы обменные механизмы, тем более что есть прецеденты возвращения детей, застрявших в одной стране, к родственникам в другой стране», — говорит она.

«Агрессивно настроен к России»

Как ранее писал RT, жительница Новосибирска Ольга Дорохова три года пытается вернуть свою дочь Еву. В мае 2020 года россиянка рассталась с мужем Олегом Нациком, который переехал к ней с Украины и получил гражданство РФ. По словам Дороховой, разошлись они мирно и договорились совместно воспитывать дочь. 22 июня Олег попросил у жены разрешения взять Еву на базу отдыха. Однако домой девочка не вернулась: на следующий день её отец вывез её на Украину, предложив «навестить другую бабушку». О новом местоположении дочери Нацик сообщил своей жене только через несколько дней в смс.

© Фото из личного архива

Сразу же приехать за Евой её мать не могла: в тот момент во всём мире действовали ограничения в связи с пандемией COVID-19. Ольга подала на развод и определение места жительства ребёнка, суд постановил: родителей развести, Еву оставить жить с матерью. Однако Олег отказался выполнять решение суда, продолжает Дорохова, а через полгода сообщил, что готов «обсудить возвращение Евы» за вознаграждение в размере $80 тыс., или 5 млн рублей, — «по $10 тыс. за каждый прожитый в браке год». По словам собеседницы RT, она обращалась в местные правоохранительные органы, чтобы привлечь бывшего мужа к ответственности за вымогательство, самоуправство и неисполнение решения суда, но получила отказ. Суд также не лишил Нацика родительских прав.

После начала специальной военной операции отец Евы перевёз девочку к её бабушке в Черниговскую область, а сам, как сообщила Ольге бывшая свекровь, вступил в нацбатальон ВСУ.

«Олег также присылал сообщения с подробностями боевых действий, — говорит Дорохова. — Он очень агрессивно настроен к России как к государству и к русским как к нации. В его сообщениях — откровенный нацизм и фашизм. Честно говоря, я даже рада, что он ушёл воевать и дочь не находится сейчас рядом с человеком, у которого такая позиция».

Ольге удаётся сохранить контакт с дочкой, но общаются они редко: «Ева сама меня находит, пишет раз в несколько месяцев, присылает открытки, сделанные своими руками. С её бабушкой мы разговаривали несколько раз, но она говорит на очень сложном суржике, и понять друг друга было сложно. Так что общаемся через Еву. Но бабушка присылает мне её фотографии, когда им приходят от меня посылки».

В мае прошлого года Ольга подала повторный иск о лишении Нацика родительских прав: «Бывший супруг категорически отказывает мне в праве на эвакуацию дочери, отвечает «нет» на любой из вариантов».

Мама Евы надеется, что они с дочкой будут снова вместе: «Я молюсь за неё каждый день. Очень рассчитываю на помощь государства в возвращении ребёнка, который фактически оказался заложником у родного отца».

RT направил запрос в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области.