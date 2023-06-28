«Когда он выходил из себя, было очень страшно»: россиянка пытается вернуть дочь, вывезенную бывшим мужем на Украину

Россиянка Ольга Дорохова три года пытается вернуть дочь Еву, которую её отец, Олег Нацик, вывез в 2020 году из Новосибирска на Украину без разрешения матери. После начала спецоперации Нацик, по словам его родственников, вступил в ряды ВСУ, а ребёнка отдал бабушке, живущей в Черниговской области. За возможность обсудить возвращение дочери её отец предложил Ольге заплатить ему $80 тыс.

«Я часто брала Еву с собой в рабочие поездки, жизнь была такой интересной. Вот мы с ней в первый раз в термах, — вздыхает Ольга Дорохова, перебирая фотографии из семейного альбома. — А сейчас Ева живёт под обстрелами, пока её отец убивает русских солдат».

Ольга не видела дочь три года — с тех пор, как её бывший муж Олег Нацик взял Еву на выходные, якобы чтобы съездить на базу отдыха. Домой он её не вернул, а на звонки паникующей матери ответил только спустя несколько дней. Тогда и выяснилось, что он вывез ребёнка на Украину. После начала спецоперации Нацик вступил в ряды ВСУ, сказала Ольге её свекровь. А Ева стала жить у бабушки в Черниговской области.

«Мы в Киеве»

Жительница Новосибирска Ольга Дорохова и киевлянин Олег Нацик познакомились в 2011 году в интернете. В 2012 году Олег переехал к любимой и через год стал гражданином РФ по программе переселения соотечественников. Пара сыграла свадьбу, и в сентябре 2013 года у них родилась дочь Ева. Супруги жили в Новосибирске: сначала в однокомнатной квартире, потом при помощи родителей Ольги поменяли её на трёхкомнатную.

По словам Ольги, брак был счастливым: и Ева, и сын Дороховой от первого брака Даниил росли в любви. Чтобы дети ни в чём не нуждались, Ольга работала в нескольких организациях, а чтобы муж иногда отдыхал от бытовых забот, старалась брать дочь с собой в командировки. В свою очередь Олег, как рассказывает Дорохова, большую часть времени сидел дома без работы — он так и не смог найти себе занятие по душе.

«Он очень ленивый был. Ремонт делался все восемь лет, что мы жили в квартире, но так и не был закончен. Более того, он ревновал меня, скандалил, когда я задерживалась на работе. Никогда не поднимал руку на меня или детей, но мог сломать мебель, двери, проломить стену. Когда он выходил из себя, было очень страшно», — делится собеседница RT.

В конце концов терпение Дороховой лопнуло: «Я много работала и занималась детьми, мне казалось, это поможет ему устроиться, но я не могла больше так жить. Во время одной из ссор он сказал, что надо разводиться. Я обдумывала это несколько дней и ответила, что да, давай разведёмся, я устала от всего. Моя мама уступила ему свою квартиру, пока он не устроит жизнь. Договорились расходиться мирно и совместно воспитывать дочь».

© Фото из личного архива

В мае 2020 года, когда Еве было шесть лет, супруги разъехались. Ольга говорит, что не препятствовала общению дочери с отцом, так как он хорошо относился к Еве и очень её любил. 22 июня Олег попросил у жены разрешения взять ребёнка на базу отдыха. Как позже рассказывала Ева своей маме, уже на базе отдыха он предложил поехать в гости к другой бабушке. Девочка согласилась. 23 июня Олег вывез дочку на Украину, о чём спустя несколько дней сообщил Дороховой в смс.

«Он прислал сообщение: «Мы в Киеве». Как он её вывез — до сих пор остаётся для меня тайной, — говорит Ольга. — У ФСБ есть информация, что он пересекал границу, а что дочка покинула Россию — нет».

Поскольку пандемия коронавирусной инфекции тогда была в самом разгаре, приехать на Украину Дорохова не могла. По её словам, Олег разрешал Еве раз в неделю разговаривать с братом по телефону, но когда Нацик узнал, что при этом присутствует его жена, то звонки прекратились.

«У разбитого корыта»

Ольга подала на развод и определение места жительства дочери. В декабре 2020 года Первомайский районный суд Новосибирска постановил: супругов развести, Еву оставить жить с матерью.

«Я ему написала о решении суда, прислала электронные документы, предложила встретиться, заключить соглашение о порядке общения, дать мне забрать ребёнка. Олег отказался выполнять решение суда, а примерно через полгода начал вымогать у меня деньги за её возвращение — $80 тыс., или 5 млн рублей».

Свои требования Нацик аргументировал так: по $10 тыс. за каждый год совместной жизни, и этого как раз хватит на однокомнатную квартиру с ремонтом в Киеве. «Я готов обсудить её (Евы. — RT) возвращение. Но меня не устраивает моя судьба — остаюсь у разбитого корыта. До знакомства с тобой у меня было всё, что хотел, сейчас нет ничего, абсолютный ноль. Потерял даже не восемь лет, далеко назад откатился. Думаю, по $10 тыс. за каждый прожитый с тобой год было бы нормальной компенсацией», — говорится в сообщении, которое отправлено от имени бывшего мужа Ольги Дороховой.

Дорохова обратилась в правоохранительные органы с тем, чтобы привлечь бывшего супруга к ответственности за вымогательство и самоуправство. Однако в ходе проверки МВД не было установлено состава преступления в действиях Нацика. Как сообщается в постановлении ОП №9 «Первомайский» управления МВД России по Новосибирску об отказе в возбуждении уголовного дела, Олегу неоднократно звонили, но, поскольку абонент был недоступен, опросить его «не представилось возможным», поэтому у полицейских «нет достаточных данных полагать, что в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, а именно вымогательства». Сообщение, отправленное Ольге от имени Олега, что лучше заплатить ему, чем он вернётся в Новосибирск и начнёт «портить жизнь всем на законных основаниях», в рамках проверки не посчитали подходящим под критерии угрозы.

«Дело на него так и не возбуждено ни по одной статье, в том числе за неисполнение решения суда. В лишении Олега родительских прав также было отказано», — добавляет Дорохова.

«Дикая ситуация»

Весь 2021 год Ольга провела в тщетных попытках договориться с отцом Евы об исполнении предписания суда. «Когда началась специальная военная операция, бывшая свекровь сказала мне, что Олег вступил в нацбатальон ВСУ», — продолжает Дорохова. Сам бывший муж Ольги присылал ей сообщения с подробностями боевых действий.

Ева к тому моменту переехала к бабушке в Черниговскую область. «Дочка меня находит, несмотря на все запреты, в соцсетях, — говорит Ольга. — Пишет, что любит, что хочет домой. Все эти годы я отправляю ей посылки: сначала из России каждые три месяца, а сейчас два раза в год через Казахстан: одежду, обувь, школьные принадлежности, игрушки, планшет. Бабушка все посылки забирает, а Ева пишет, что всё пришло, что она одета и обута».

Ольга, с её слов, пыталась эвакуировать дочь и даже была готова заплатить 5 млн рублей, для чего собиралась продать квартиру, но отец девочки передумал принимать компенсацию за потраченные восемь лет.

«На все мои просьбы ответ был примерно один: ребёнок уехал добровольно с законным представителем, на которого не наложено никаких ограничений и запретов, — сетует Дорохова. — Я подала второй иск о лишении Олега родительских прав из-за того, что он не соглашается эвакуировать ребёнка, но снова получила отказ».

Ольга надеется, что ей удастся приехать к дочери и забрать её, а отца лишить родительских прав. «Сейчас моей девочке уже девять лет, мы не виделись три года. Всё это время она просится домой, но никто не может нам помочь. Я написала везде: в новосибирский СК, МВД, прокуратуру, в ФССП, в Минпросвещения (ответы от этих ведомств есть в распоряжении RT), уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области и в РФ. Отца-нациста, который воюет, убивает русских, не лишают родительских прав. Дикая ситуация!» — сокрушается Ольга.