Организована комиссия по ЧС: над Орловской областью сбито четыре украинских беспилотника

Четыре украинских беспилотника самолётного типа сбито над территорией Орловской области. Дроны противника упали в Железнодорожном и Северном районах, в результате были выбиты окна в нескольких многоэтажных домах. Как отметил губернатор региона Андрей Клычков, по предварительным данным, никто не пострадал. По его словам, ситуация находится под контролем. Администрация Орла организовала комиссию по ЧС, которая займётся восстановлением повреждений.

Утром 24 января войска киевского режима предприняли попытку совершить террористическую атаку на гражданские объекты в Орловской области.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачено над территорией Орловской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что в утренние часы в Железнодорожном и Северном районах были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным, никто не пострадал. По его словам, ситуация находится под контролем.

Как отметил мэр Орла Юрий Парахин, сбитыми БПЛА был нанесён ущерб нескольким многоэтажкам в Железнодорожном и Северном районах, там выбило стёкла.

«В администрации Орла организована комиссия по ЧС. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займётся восстановлением повреждений МКД. Жильцам при необходимости предложено разместиться в ПВР. С ними — в постоянном контакте», — сказал он.

В январе это уже третий случай, когда над Орловской областью перехватываются украинские беспилотники.

20 января дежурные средства ПВО уничтожили один БПЛА. 9 января в период с 15:00 до 16:30 мск три украинских дрона пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. В результате падения двух беспилотников пострадали три человека. Ещё один БПЛА упал в районе посёлка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект.

Обстрел Донецка

21 января в результате массированного артиллерийского удара со стороны ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка погибли по меньшей мере 27 мирных жителей, ещё 25 получили ранения. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, атака произошла в воскресенье, когда на рынке было многолюдно. 22 января в республике было объявлено днём траура.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к преступлению, включая тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.

В Кремле назвали действия киевского режима чудовищным актом терроризма.

«Киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо. Они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, специальная военная операция будет продолжаться, чтобы «оградить наших людей от этой опасности».

В Министерстве иностранных дел России назвали действия украинских военных варварским терактом и подчеркнули, что обстрел вёлся с применением поставляемых Западом вооружений.

«Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению. Безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к всё более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», — говорилось в заявлении ведомства.

Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, также сказал, что кровь десятков погибших мирных жителей — на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов.

«Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обеднённым ураном, методично, безжалостно, преднамеренно и сознательно бьют по сугубо гражданским объектам», — подчеркнул глава российского МИД.