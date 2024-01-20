Силы ПВО ВС России сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью
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«Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинский беспилотник в Брянской области.