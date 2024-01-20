ВС России уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
«Около 06:30 мск... дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.
Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России и авиация ВКС за неделю сбили шесть тактических ракет «Точка-У», а также 73 реактивных снаряда и 274 беспилотника ВСУ.
Также сообщалось, что в трёх российских регионах предотвратили воздушные атаки со стороны Вооружённых сил Украины.