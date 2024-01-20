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ВС России уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

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Российские средства ПВО предотвратили атаку ВСУ в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

«Около 06:30 мск... дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России и авиация ВКС за неделю сбили шесть тактических ракет «Точка-У», а также 73 реактивных снаряда и 274 беспилотника ВСУ.

Также сообщалось, что в трёх российских регионах предотвратили воздушные атаки со стороны Вооружённых сил Украины.

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