Дежурными средствами ПВО: в Минобороны России заявили об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, заявили в Минобороны России. Глава региона Александр Богомаз поблагодарил военных за эффективную работу и уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Днём ранее в Брянской области в результате сброса боеприпаса ВСУ загорелась нефтебаза.

В пресс-службе Минобороны России сообщили о пресечении новой попытки киевского режима устроить террористическую атаку с применением беспилотника. Запущенный противником БПЛА уничтожен над территорией Брянской области около 06:30 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз позднее уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!» — написал он в Telegram-канале.

Днём ранее в регионе в результате атаки беспилотника произошёл пожар на нефтебазе. Как уточнил глава региона, вражеский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, однако при уничтожении воздушной цели произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

В результате на объекте загорелось четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В целях безопасности 32 человека были временно эвакуированы к родственникам.

Предшествующие попытки киевского режима совершить террористические атаки на российской территории были зафиксированы ночью и утром 18 января. В тот день сообщалось о попытках атак на гражданские объекты в Московской, Ленинградской и Белгородской областях.

По данным МО РФ, примерно в 01:30 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен один БПЛА самолётного типа над территорией Московской области, ещё один перехвачен над территорией Ленинградской области.

Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин, информации о разрушениях и пострадавших не было. По данным правительства Ленинградской области, в регионе после подавления БПЛА в регионе никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Наряду с этим утром 18 января средства ПВО сработали из-за воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в сторону области были выпущены десять ракет, все они успешно сбиты средствами ПВО.

Вместе с тем позднее Гладков уточнил, что после отражения воздушной атаки ВСУ женщина получила осколочное ранение правого коленного сустава. Её доставили в больницу для оказания медпомощи. Кроме того, также были зафиксированы повреждения линий электро- и газоснабжения.

Ещё две попытки атаки Белгородской области фиксировались ночью и утром 17 января. Как заявили тогда в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили над регионом семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре беспилотника самолётного типа. Также были сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и два украинских БПЛА.

Кроме того, 16 января Киев попытался атаковать Белгородскую и Воронежскую области. В результате падения дронов в Воронеже были повреждены 35 квартир в трёх многоэтажных жилых домах, девочка 2013 года рождения получила резаные раны.

На прошлой неделе обстрелы российских регионов со стороны ВСУ прокомментировал Владимир Путин. В ходе встречи с главами муниципальных образований он отметил, что в таких действиях украинской стороны нет никакого военного смысла, инициаторы обстрелов преследуют иные цели. По словам президента России, украинские власти, в частности, пытаются отвлечь внимание своего населения и спонсоров Киева от провала так называемого контрнаступления ВСУ.

«Сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооружённых сил. Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар», — сказал президент.