«Проснулись от звука сирены и звона стекла»: что известно об атаке украинских БПЛА в Белгородской и Воронежской областях

Ночью 16 января киевский режим попытался атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью беспилотников. Средствами ПВО в общей сложности было сбито 12 БПЛА. В Воронеже из-за падения дронов повреждено 35 квартир в трёх многоэтажных жилых домах. При этом резаные раны руки, ноги и шеи получила девочка 2013 года рождения. В городе ввели режим ЧС. RT поговорил с очевидцами.

В ночь на 16 января войска киевского режима попытались атаковать российские города с применением БПЛА самолётного типа. Об этом заявили в Минобороны России. Вражеские беспилотники были сбиты силами ПВО.

«Уничтожено пять и перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачено над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В Воронеже, по предварительным данным, из-за падения дронов повреждено 35 квартир в трёх многоэтажных жилых домах. Ранение получила девочка.

«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной медицинская помощь понадобилась ребёнку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

© Официальный телеграм-канал мэра Воронежа

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе введён режим ЧС. По его словам, работу по оценке ущерба ведёт комиссия.

«Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС. Сам дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии», — сказал градоначальник.

Местные жители в беседе с RT рассказали, что во время атаки украинских БПЛА их разбудили звуки сирены.

«Ночью мы проснулись от звука сирены, громкого хлопка и звона стекла. Сразу поняли, что произошло. Спустились в подвал, укрылись там. Представители администрации предложили ехать в школу. Поехали те, кому некуда ехать. Мы остались», — рассказал местный житель Алексей.

Ещё один очевидец, проживающий в соседнем доме, сравнил произошедшее с землетрясением.

«Проснулись от громкого звука — дом будто вибрировал. Не могу объяснить. Казалось на секунду, что это землетрясение. В небе стоял гул, работала сирена. Потом начали люди выходить, приехали аварийные службы — оказалось, что в соседний дом осколок прилетел», — заявил RT Роман.

«Я решила посмотреть в окно и увидела вспышку света. Издали послышались хлопки. Начала прислушиваться — думала, что показалось. Потом поняла, что это беспилотники», — вспоминает события ночи Анна.

Предыдущие атаки ВСУ

Накануне днём над территорией Фатежского района Курской области средствами ПВО были сбиты три украинские ракеты ТРК «Точка-У».

Вечером 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду сбит БПЛА самолётного типа. Его осколки повредили два частных дома в Белгородском районе. Там выбиты окна, посечён забор и повреждена хозпостройка. По предварительным данным, пострадавших нет.

За день до этого украинские БПЛА атаковали посёлок Тёткино, в результате один человек получил осколочное ранение средней степени тяжести.

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В ночь на 11 января дежурные средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей.

9 января в период с 15:00 до 16:30 мск над территориями Орловской, Курской и Брянской областей было сбито по меньшей мере девять украинских БПЛА. В результате падения двух беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека.

«Молчат все: Вашингтон, Лондон, Брюссель»

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об игнорировании со стороны коллективного Запада спланированных терактов киевского режима против гражданского населения России.

Она напомнила, что в конце декабря 2023 года и начале января 2024 года Белгород, Донецк, Горловка и другие российские города неоднократно подвергались ударам украинских неонацистов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Так, в результате атаки на Белгород за несколько предновогодних дней погибли 29 человек, ранения получили ещё 129.

«Молчат все: Вашингтон, Лондон, Брюссель. Может быть, профильные международные организации отреагировали каким-то образом? Те самые структуры, которые получают огромные деньги за то, чтобы фиксировать подобные преступления и их осуждать. Руководство ООН и ОБСЕ, прямая обязанность которых отслеживать и реагировать на подобные факты, также отмолчалось или отделалось скупыми призывами общего характера. Видимо, опять не знают, откуда летят эти снаряды, кто их поставляет, кто спонсирует киевский режим», — подчеркнула Захарова.