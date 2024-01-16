«Проснулись от звука сирены и звона стекла»: что известно об атаке украинских БПЛА в Белгородской и Воронежской областях
Очевидцы рассказали об атаке украинских БПЛА в Воронеже
- © Официальный телеграм-канал мэра Воронежа
В ночь на 16 января войска киевского режима попытались атаковать российские города с применением БПЛА самолётного типа. Об этом заявили в Минобороны России. Вражеские беспилотники были сбиты силами ПВО.
«Уничтожено пять и перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачено над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В Воронеже, по предварительным данным, из-за падения дронов повреждено 35 квартир в трёх многоэтажных жилых домах. Ранение получила девочка.
«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной медицинская помощь понадобилась ребёнку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
- © Официальный телеграм-канал мэра Воронежа
Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе введён режим ЧС. По его словам, работу по оценке ущерба ведёт комиссия.
«Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС. Сам дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии», — сказал градоначальник.
Местные жители в беседе с RT рассказали, что во время атаки украинских БПЛА их разбудили звуки сирены.
«Ночью мы проснулись от звука сирены, громкого хлопка и звона стекла. Сразу поняли, что произошло. Спустились в подвал, укрылись там. Представители администрации предложили ехать в школу. Поехали те, кому некуда ехать. Мы остались», — рассказал местный житель Алексей.
Ещё один очевидец, проживающий в соседнем доме, сравнил произошедшее с землетрясением.
«Проснулись от громкого звука — дом будто вибрировал. Не могу объяснить. Казалось на секунду, что это землетрясение. В небе стоял гул, работала сирена. Потом начали люди выходить, приехали аварийные службы — оказалось, что в соседний дом осколок прилетел», — заявил RT Роман.
«Я решила посмотреть в окно и увидела вспышку света. Издали послышались хлопки. Начала прислушиваться — думала, что показалось. Потом поняла, что это беспилотники», — вспоминает события ночи Анна.
Предыдущие атаки ВСУ
Накануне днём над территорией Фатежского района Курской области средствами ПВО были сбиты три украинские ракеты ТРК «Точка-У».
Вечером 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду сбит БПЛА самолётного типа. Его осколки повредили два частных дома в Белгородском районе. Там выбиты окна, посечён забор и повреждена хозпостройка. По предварительным данным, пострадавших нет.
За день до этого украинские БПЛА атаковали посёлок Тёткино, в результате один человек получил осколочное ранение средней степени тяжести.
В ночь на 11 января дежурные средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей.
9 января в период с 15:00 до 16:30 мск над территориями Орловской, Курской и Брянской областей было сбито по меньшей мере девять украинских БПЛА. В результате падения двух беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека.
«Молчат все: Вашингтон, Лондон, Брюссель»
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об игнорировании со стороны коллективного Запада спланированных терактов киевского режима против гражданского населения России.
Она напомнила, что в конце декабря 2023 года и начале января 2024 года Белгород, Донецк, Горловка и другие российские города неоднократно подвергались ударам украинских неонацистов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Так, в результате атаки на Белгород за несколько предновогодних дней погибли 29 человек, ранения получили ещё 129.
«Молчат все: Вашингтон, Лондон, Брюссель. Может быть, профильные международные организации отреагировали каким-то образом? Те самые структуры, которые получают огромные деньги за то, чтобы фиксировать подобные преступления и их осуждать. Руководство ООН и ОБСЕ, прямая обязанность которых отслеживать и реагировать на подобные факты, также отмолчалось или отделалось скупыми призывами общего характера. Видимо, опять не знают, откуда летят эти снаряды, кто их поставляет, кто спонсирует киевский режим», — подчеркнула Захарова.