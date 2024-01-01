Повышение МРОТ и налоговых вычетов, маткапитал и господдержка волонтёров: какие изменения ждут россиян в январе

С 1 января на 18,5% увеличивается минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. Также с этого дня на 7,5% вырастут страховые пенсии по старости. Кроме того, повышается размер социальных налоговых вычетов. При этом теперь с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ. Помимо этого, в 2024 году на постоянной основе будет действовать механизм кредитных каникул для потребительских кредитов, расширяется перечень товаров для детей с пониженной ставкой НДС до 10%, создаётся инфосистема в сфере сохранения культурных ценностей, вводятся уровни реагирования на лесные пожары. Подробнее о законодательных изменениях — в материале RT.

МРОТ и пенсии

С 1 января на 18,5% повышается минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. В результате реализации этого поручения президента России заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.

В Госдуме напомнили, что от величины МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

«Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С этого же дня страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение затронет более 32 млн неработающих граждан РФ.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — пояснял Володин.

Пособие по уходу за ребёнком

С 2024 года у родителей будет право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Средний размер пособия составит 17,8 тыс. рублей.

«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребёнком. Принятые поправки позволят сохранить выплаты», — пояснял председатель Госдумы.

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Закон о занятости

С 1 января вступает в силу закон, предусматривающий новое правовое регулирование отношений в сфере занятости населения с учётом современного состояния рынка труда.

В частности, документом систематизируются меры государственной поддержки граждан, ищущих работу. Так, к категориям безработных граждан, имеющих право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование, отнесли лиц, завершивших прохождение военной службы, в том числе по мобилизации, по контракту либо после завершения пребывания в добровольческом формировании.

«Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно», — пояснял председатель Госдумы.

Повышение социальных налоговых вычетов

C 2024 года повышается размер социальных налоговых вычетов.

Теперь можно будет вернуть до 19,5 тыс. рублей (13% от 150 тыс. рублей), а за обучение ребёнка — до 14,3 тыс. рублей (13% от 110 тыс. рублей). К тому же вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме.

Напомним, что социальный налоговый вычет предоставляется с расходов на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни.

«Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование», — сказал Вячеслав Володин.

Порядок перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

1 января вступает в силу закон о совершенствовании и оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан.

Теперь граждане, заключившие договор долгосрочных сбережений с НПФ в период 2024—2026 годов и уплатившие взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей в год, могут получить дополнительную финансовую стимулирующую поддержку от государства в течение трёх лет.

Кроме того, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг наделяется правами по рассмотрению соответствующих обращений в целях досудебного урегулирования споров. При этом негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут формировать долгосрочные сбережения и заниматься обязательным пенсионным страхованием после внесения в реестр Банка России.

Кроме того, вводится понятие «администратор софинансирования». Соответствующее юридическое лицо будет осуществлять расчёт размера дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений. Осуществлять эту деятельность смогут организации, которым присвоен статус центрального депозитария.

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Господдержка волонтёров

С 1 января систематизируются меры поддержки участников волонтёрской деятельности. В частности, им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности, появится единый нагрудный знак.

Кроме того, расширяются цели добровольческой деятельности. Теперь волонтёры будут участвовать в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом.

Освобождение от НДФЛ

С 2024 году не будут взимать НДФЛ с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня».

«Орден «Родительская слава» полагается семьям, в которых растёт не менее семи детей, а звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более ребятишек. Это пример для подражания. Эти средства многодетные семьи могут направить на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку необходимого. Правильно, чтобы с заслуженной награды налог не взимался», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Также не будут облагаться налогом доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Кроме того, отменяется налог 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

Кредитные каникулы

С 1 января механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе.

Ранее за предоставлением кредитных каникул можно было обратиться до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года.

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заёмщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — сказал председатель Госдумы.

Информирование о долгах

С 2024 года банки и микрофинансовые организации должны будут рассчитывать для каждого заёмщика показатель долговой нагрузки, а при приближении показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) информировать заёмщика о рисках.

«Значение ПДН демонстрирует заёмщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся обязательств кредитного (заёмного) характера. Таким образом, уведомление заёмщика о рассчитанном в отношении него кредитором показателе долговой нагрузки будет способствовать повышению финансовой грамотности населения», — говорится в пояснительной записке к закону.

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Льготная ставка НДС для детских товаров

С 2024 года расширяется перечень товаров для детей с пониженной ставкой НДС до 10%. Среди них коляски, велосипеды, кровати, матрацы, стульчики для кормления, детские кресла для автомобилей, подгузники и пелёнки, а также средства для ухода за ребёнком (пустышки, горшки, ванночки).

По словам председателя Госдумы, принятие закона снизит налоговую нагрузку на отечественных производителей ряда социально значимых товаров.

«Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорождёнными: пелёнки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды. Сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей», — сказал Вячеслав Володин.

Инфосистема в сфере сохранения культурных ценностей

В 2024 году в России будет создана государственная информационная система для оптимизации процессов вывоза, ввоза и экспертизы культурных ценностей.

В неё войдут реестры экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, разрешений на вывоз культурных ценностей и реестр паспортов, а также единая база данных о музыкальных инструментах и смычках.

Охрана лесов от пожаров

В новом году вводятся уровни реагирования на ландшафтный (природный) пожар.

За их установление будет отвечать правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Всего предусмотрено три уровня: муниципальный, региональный и федеральный.

При этом уточняется, что охрана лесов от пожаров включает в себя лесопожарное зонирование, выполнение мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров, а также выполнение мер экстренного реагирования.

globallookpress.com

© Денис Бочаров

Ресоциализация бывших заключённых

В 2024 году в России вводится институт пробации.

Речь идёт о проведении социальной и воспитательной работы с осуждёнными к наказаниям в виде принудительных работ или лишения свободы, об оказании им психологической помощи; их социальной реабилитации, а также о подготовке осуждённых к освобождению из учреждений и содействии в получении социальной помощи, трудовом и бытовом устройстве.

Социальная помощь

В новом году унифицируются требования к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

При этом расширяется перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при расчёте среднедушевого дохода.

Кроме того, предусматривается возможность подать заявление о назначении помощи, в том числе на основании соцконтракта, с помощью портала «Госуслуги».

Профобучение для детей-сирот

С 1 января 2024 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по профессии рабочего или должности служащего. Нововведение также затронет детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.

Им будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего прохождения повторного обучения.

Беспошлинный ввоз мяса кур

1 января вступает в силу постановление о беспошлинном ввозе в Россию замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т. Таможенные пошлины отменяются до 31 декабря 2024 года. За выдачу импортёрам соответствующих документов будет отвечать Минсельхоз.

Как указали в кабмине, решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Маткапитал

С 1 января материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребёнка, и только в том случае, если ребёнок является гражданином России по рождению.

Ранее право на получение маткапитала предоставлялось гражданам РФ при рождении или усыновлении детей, которые имеют российское гражданство.

При этом, согласно нововведениям, жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

Кроме того, с 5 января маткапитал можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

«Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране всё более популярным, особенно в крупных городах», — сказал Вячеслав Володин.

Выдворение иностранцев

С 5 января выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства будут держать в спецучреждениях не более 90 суток с вынесения постановления о выдворении.

При этом суд сможет заменить это наказание штрафом, учитывая наличие жилья, поведение, семейное положение, продолжительность жизни в России, род деятельности и другие обстоятельства.

Наряду с этим высококвалифицированным специалистам, проработавшим в России не менее двух лет, и членам их семей, имеющим вид на жительство, будут выдавать бессрочный вид на жительство.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Охрана объектов ТЭК от БПЛА

С 5 января организации, отвечающие за безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, имеют право уничтожать беспилотные летательные аппараты.

Ранее такая возможность была только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости.

Отметим, что более 80% объектов ТЭК охраняются частными охранными организациями.

Информирование о стоимости кредита

С 21 января банки должны будут информировать граждан о полной стоимости кредита. В частности, их обяжут включать в расчёт полной стоимости кредита любые платежи заёмщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия.

При этом банк будет информировать о праве заёмщика отказаться от любой дополнительной услуги. Это позволит гражданам точнее оценивать свои финансовые возможности при заключении кредитного договора.