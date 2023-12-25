«Только в нашем народе такое возможно»: Путин отметил поступок бойца ВС РФ, попросившего наградить своего командира

Владимир Путин отметил поступок удостоенного звания Героя России младшего сержанта Николая Харченко, который попросил вручить медаль «Золотая Звезда» своему командиру. Военнослужащие в составе одного танкового экипажа вели бой с противником, контратаковавшим позиции ВС РФ. Глава государства отметил, что танкист также попросил предоставить его боевым товарищам новый танк. По мнению президента, такие поступки характерны исключительно для армии России.

Президент России Владимир Путин восхитился поступком младшего сержанта Николая Харченко, который после церемонии награждения в Кремле медалями «Золотая звезда» попросил поощрить и его командира. Видео с соответствующим рассказом главы государства в своём Telegram-канале опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.

19 декабря Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России участникам СВО, особо отличившимся в ходе выполнения боевых задач. После торжественной церемонии, которая прошла в Национальном центре управления обороной, российский лидер обратился к танкисту, младшему лейтенанту Алексею Спесивцеву, за которого ранее хлопотал Харченко.

«Это о вас заботился подчинённый? Какой товарищ по оружию у вас надёжный! Он после награждения подошёл — так же за бокалом шампанского — и говорит: Мне дали (награду. — RT), спасибо, ну а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», — сказал Путин.

Владимир Путин с младшим лейтенантом Алексеем Спесивцевым

kremlin.ru

Глава государства похвалил танкиста Харченко. Согласно имеющимся данным, Николай действовал в составе экипажа танка, поддерживая наступление штурмовых групп. Благодаря его точной стрельбе были выведены из строя контратаковавшие танки противника. Кроме того, младший сержант эвакуировал раненых товарищей из повреждённой российской бронетехники и оказал им первую помощь.

«Мужчина настоящий», — сказал президент.

В ходе диалога между Путиным и Спесивцевым также выяснилось, что Харченко не знал, что медали «Золотая Звезда» также были присвоены его боевым товарищам.

«Он не знал просто, но это тем более важно. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Здорово! Это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — констатировал Путин.

При этом Харченко попросил у главы государства не только награду для командира, но и новый танк Т-90.

«Не попросил себе ни денег, ни путёвку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — добавил российский лидер.

Владимир Путин с младшим сержантом Николаем Харченко

kremlin.ru

© Валерий Шарифулин / ТАСС

Кроме того, Верховный главнокомандующий распорядился предоставить отпуск всем военнослужащим, которым были вручены медали «Золотая Звезда» в ходе церемонии 19 декабря.

«Пусть отдохнут! Командир уже решил. Это я», — заявил Путин.

Ситуация в зоне СВО

19 декабря Владимир Путин на ежегодном заседании расширенной коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от целей, поставленных в рамках СВО, учитывая, что Запад продолжает придерживаться стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине.

Говоря о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения, президент заявил, что российские войска владеют инициативой, в целом улучшая свои позиции.

«Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники тоже рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооружённых сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», — сказал Путин.

Как следует из сводки Минобороны РФ за 24 декабря, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 10 040 украинских беспилотников. При этом в течение прошедших суток были нанесены удары по украинским аэродромам в Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях. В результате были поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, авиационная техника, средства навигационного обеспечения полётов и авиационные боеприпасы.