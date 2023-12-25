«Только в нашем народе такое возможно»: Путин отметил поступок бойца ВС РФ, попросившего наградить своего командира
Президент России назвал настоящим мужчиной танкиста Николая Харченко
- kremlin.ru
- © Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент России Владимир Путин восхитился поступком младшего сержанта Николая Харченко, который после церемонии награждения в Кремле медалями «Золотая звезда» попросил поощрить и его командира. Видео с соответствующим рассказом главы государства в своём Telegram-канале опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.
19 декабря Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России участникам СВО, особо отличившимся в ходе выполнения боевых задач. После торжественной церемонии, которая прошла в Национальном центре управления обороной, российский лидер обратился к танкисту, младшему лейтенанту Алексею Спесивцеву, за которого ранее хлопотал Харченко.
«Это о вас заботился подчинённый? Какой товарищ по оружию у вас надёжный! Он после награждения подошёл — так же за бокалом шампанского — и говорит: Мне дали (награду. — RT), спасибо, ну а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», — сказал Путин.
- Владимир Путин с младшим лейтенантом Алексеем Спесивцевым
- kremlin.ru
Глава государства похвалил танкиста Харченко. Согласно имеющимся данным, Николай действовал в составе экипажа танка, поддерживая наступление штурмовых групп. Благодаря его точной стрельбе были выведены из строя контратаковавшие танки противника. Кроме того, младший сержант эвакуировал раненых товарищей из повреждённой российской бронетехники и оказал им первую помощь.
«Мужчина настоящий», — сказал президент.
В ходе диалога между Путиным и Спесивцевым также выяснилось, что Харченко не знал, что медали «Золотая Звезда» также были присвоены его боевым товарищам.
«Он не знал просто, но это тем более важно. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Здорово! Это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — констатировал Путин.
При этом Харченко попросил у главы государства не только награду для командира, но и новый танк Т-90.
«Не попросил себе ни денег, ни путёвку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — добавил российский лидер.
- Владимир Путин с младшим сержантом Николаем Харченко
- kremlin.ru
- © Валерий Шарифулин / ТАСС
Кроме того, Верховный главнокомандующий распорядился предоставить отпуск всем военнослужащим, которым были вручены медали «Золотая Звезда» в ходе церемонии 19 декабря.
«Пусть отдохнут! Командир уже решил. Это я», — заявил Путин.
Ситуация в зоне СВО
19 декабря Владимир Путин на ежегодном заседании расширенной коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от целей, поставленных в рамках СВО, учитывая, что Запад продолжает придерживаться стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине.
Говоря о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения, президент заявил, что российские войска владеют инициативой, в целом улучшая свои позиции.
«Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники тоже рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооружённых сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», — сказал Путин.
Как следует из сводки Минобороны РФ за 24 декабря, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 10 040 украинских беспилотников. При этом в течение прошедших суток были нанесены удары по украинским аэродромам в Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях. В результате были поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, авиационная техника, средства навигационного обеспечения полётов и авиационные боеприпасы.