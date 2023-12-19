Герой России Кудинов рассказал, как подбил вражеский танк в 50 метрах от себя

Герой России рядовой Евгений Кудинов, получивший сегодня награду из рук президента Владимира Путина, рассказал о деталях своего подвига.

«Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее», — цитирует военного РИА Новости.

По словам Кудинова, «враг не прошёл». Военные отбили атаку, а украинские пехотинцы не смогли даже подойти к подразделениям ВС России.

Президент России Владимир Путин вручил награды Героям России после состоявшегося заседания коллегии российского Министерства обороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 270 участников спецоперации удостоены звания Героя России.