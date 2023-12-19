Путин вручил награды Героям России после коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин вручил награды Героям России после состоявшегося заседания коллегии российского Министерства обороны.

Как пишет РИА Новости, глава государства вручил звёзды Героя России подполковнику Сергею Ирхину, майору Андрею Митяшину, капитану Айнуру Сафиуллину.

Также звёзды Героя России вручены старшему лейтенанту Роману Дебелому, лейтенанту Темирлану Абуталимову, младшему лейтенанту Алексею Спесивцему.

Кроме того, званий Героя России удостоены сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

Путин поблагодарил героев за храбрость и силу духа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 270 участников спецоперации удостоены звания Героя России.

14 декабря Владимир Путин заявил, что среди мобилизованных россиян уже 14 Героев России.