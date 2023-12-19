RT в Telegram
Подпишись

Путин вручил награды Героям России после коллегии Минобороны

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин вручил награды Героям России после состоявшегося заседания коллегии российского Министерства обороны.

Как пишет РИА Новости, глава государства вручил звёзды Героя России подполковнику Сергею Ирхину, майору Андрею Митяшину, капитану Айнуру Сафиуллину.

Также звёзды Героя России вручены старшему лейтенанту Роману Дебелому, лейтенанту Темирлану Абуталимову, младшему лейтенанту Алексею Спесивцему.

Кроме того, званий Героя России удостоены сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

Путин поблагодарил героев за храбрость и силу духа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 270 участников спецоперации удостоены звания Героя России.

14 декабря Владимир Путин заявил, что среди мобилизованных россиян уже 14 Героев России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить