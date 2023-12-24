Путин: военные армии России не забывают о боевых товарищах
- РИА Новости
Как указывает ТАСС, Харченко получил «Золотую звезду» Героя России, а уже на следующей церемонии высшей госнаграды был удостоен весь остальной экипаж. В момент своего награждения младший сержант этого не знал.
«Какой товарищ по оружию у вас надёжный! Он после награждения подошёл — так же за бокалом шампанского — и говорит: «...Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я воевал», — пересказал Путин диалог.
Президент России назвал бойца настоящим мужчиной, который не забывает про сослуживцев, и отметил, что подобное поведение, вероятно, характерно только для российских военных.
«Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — добавил российский лидер.
Ранее сообщалось, что танкистам Западной группировки войск вручили государственные награды на передовой.