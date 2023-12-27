«У нас столько лет вытравливали образ Деда Мороза»: новогодние волшебники из новых регионов РФ рассказали о своей работе

Деды Морозы Геническа, Луганска и Мелитополя рассказали RT о своей работе, о том, какие желания загадывают дети и как украинские власти пытались заменить новогоднего волшебника на заграничный аналог.

Евгений Кравцов из Луганска — народный артист ЛНР и Дед Мороз с большим стажем. Первый свой утренник он провёл ещё в 1987 году. По его словам, сейчас праздники стали другими.

«Конечно, очень отличаются современные дети от тех, которые были в начале моего «дедморозства». Раньше костюмы как делали? Самая простая серебристая мишура, вата, картон. А сейчас дети такие нарядные, костюмы сверкают с помощью гирлянд на батарейках», — рассуждает он. Поменялось и отношение взрослых к утренникам, добавляет Кравцов: «Сейчас взрослых даже больше, чем детей: мамы, папы, бабушки и дедушки — приходят все».

Но что в детях осталось неизменным, по мнению Кравцова, так это вера в чудо. Повторяются из года в год стихотворения, которые малыши рассказывают зимнему волшебнику. «Например, один стих я уже сам могу наизусть рассказать: «К нам на ёлку — ой-ой-ой! — // Дед Мороз идёт живой. // Ну и Дедушка Мороз! // Что за щёки! // Что за нос! // Борода-то, борода! // А на шапке-то звезда! // На носу-то крапины! // А глаза-то… папины!» — улыбается он.

По словам Евгения Кравцова, иногда малыши пытаются его разоблачить. «В детском саду во время утренника я говорю, что дедушка устал, посидит под ёлочкой и послушает ваши стишки. Тут один мальчик вышел — глаза хитрющие. Я понимаю, что задумал что-то малец. И точно. Рассказал стих — и как дёрнет меня за бороду! Слава богу, она держалась крепко. После этого мальчишка ткнул соседа в бок и прошипел: «Она настоящая». Видимо, поспорили сорванцы», — вспоминает он.

По словам луганского Деда Мороза, в основном дети просят игрушки. А однажды мальчик загадал получить на Новый год настоящую «Ниву».

«Раза три я слышал от детишек просьбу помирить их родителей. Сердце разрывается в такие моменты. Они же верят в чудо. Зная, что новогодний волшебник исполнит лишь одно желание, они просят не игрушки, а мир между родителями, — продолжает Евгений. — Также просят и просто мир во всём мире. Просят вернуть их пап и дедушек, которые «там», то есть на спецоперации. Дети постарше просят, чтобы всё закончилось побыстрее».

Кравцов отметил, что после вхождения ЛНР в состав России на праздниках стало спокойнее. По его словам, раньше приходилось репетировать под обстрелами.

«Например, летом 2014 года мы репетировали постановку «Зайка-зазнайка» Сергея Михалкова. Начался обстрел, мы спрятались в самом безопасном месте в театре — под сценой. Мы работаем для детей, готовим для них сказку — и вынуждены прятаться под обстрелами!» — возмущается он.

В этом году Евгений решил завершить карьеру. 63-летний артист считает, что пора уступать дорогу молодым. «Я уже, по сути, сложил полномочия — оставил себе лишь один сад. Но только потому, что туда ходит мой внук», — говорит Евгений.

Подпольный Дед Мороз

Если луганский Дед Мороз уходит на пенсию, то его коллега из Мелитополя только заступает на смену. Валерий Третьяков впервые станет главным Дедом Морозом Запорожской области в этом году.

«В ДК я пришёл в 19 лет сторожем. Сейчас мне 41, я директор Центра культуры, досуга и спорта села Семёновка. Участвовал, конечно, в ёлках в разных ролях, но вот Дедом Морозом я ещё ни разу не был», — делится он с RT.

По словам Валерия, в Запорожской области такие же песни и стихи, как в целом по всей России. Но, добавляет он, почему-то одно из самых популярных стихотворений на ёлках в Запорожье — «Наша Таня громко плачет» Агнии Барто, хотя строки ни к Новому году, ни к зиме отношения не имеют.

Начала сезона утренников Валерий ждёт с нетерпением — и не только потому, что впервые примерит шубу новогоднего волшебника.

Кохомский Дед Мороз Владимир Смирнов

© Фото из личного архива

«У нас столько лет буквально вытравливали образ Деда Мороза! Он был под запретом. На наших утренниках к детям приходили Йоулупукки и Санта-Клаус. Сейчас же к нам придёт Дедушка Мороз — наш, славянский. Мы же в тихом ужасе жили, он к нашим детям буквально подпольно пробирался. А сейчас всё легально. Это же наш дух, он в нашем генетическом коде. Дети встречают его с радостью», — рассказывает Третьяков.

Утренники на трёх языках

Дед Мороз из Геническа — начальник отдела культуры Генической военно-гражданской администрации Херсонской области Александр Салов — рад, что из детского новогоднего праздника исчезла украинская пропаганда.

«Раньше у нас был запрет на другие языки, кроме украинского. А между прочим, только в Херсонской области проживают около 20 народностей. Основные, конечно, русские, украинцы и крымские татары. Сейчас в составе РФ мы встречаем уже второй Новый год. Мы свободны — это главное. Наши утренники сейчас проходят аж на трёх языках — это украинский, русский и татарский. Исчезла эта пропаганда, долгие годы навязываемая нам», — рассказывает Александр.

Впервые роль Деда Мороза он сыграл в 2007-м. Четыре года назад, по словам Салова, он услышал самую трогательную просьбу к зимнему волшебнику. «Ко мне подошёл пятилетний мальчик и сказал: «Дедушка Мороз, не нужно мне никаких подарков. Сделай так, чтобы моя сестра выздоровела и вернулась домой из больницы». А у девочки было онкологическое заболевание. Вы не поверите, но сейчас она действительно здорова. Вот такое новогоднее чудо», — вспоминает Александр.

На помощь местным Дедам Морозам спешат их коллеги из других городов России. Владимир Смирнов, известный как Кохомский Дед Мороз, в прошлом году поздравлял и детей, и военнослужащих. В этом году свою акцию «Новый год в новые регионы» он проводит второй раз.

«Опыт прошлого года показал, насколько важно было проведение праздничных мероприятий на освобождённых территориях. Именно так — с новогодними песнями и конкурсами, сюрпризами и стихами, танцами и сказкой — мы хотим показать юным жителям России, частью каких традиций они по праву стали», — поясняет Владимир.