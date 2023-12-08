«Специалисты по мордобою»: как в России ловят «спортиков», которые за деньги избивают людей

В Красноярске суд рассматривает дело в отношении семерых молодых мужчин, которые, по версии следствия, за деньги наказывали провинившихся закладчиков наркотиков. Так называемые спортики жестоко избивали своих жертв, заставляли их раздеваться догола на морозе, купаться в грязи и извиняться. Кроме того, как установило следствие, фигуранты дела сжигали дома и квартиры добропорядочных граждан, выдавая поджоги за расправы над наркокурьерами. За последние годы в наркобизнесе вырос спрос на физически крепких ребят, готовых за деньги избить, а иногда и серьёзно покалечить «заказанных» людей, считают специалисты. Как правоохранители выходят на след таких группировок и кто становится «спортиком» — в материале RT.

«Когда начался пожар, к нам сбежались соседи, чтобы помочь потушить. У нас в квартале плотная деревянная застройка: если бы погорели мы, погорели бы и все остальные. А когда приехали пожарные, то сразу сказали, что это поджог, потому что пахнет бензином, потом экспертиза это подтвердила», — рассказывает RT жительница Красноярска Виктория Миронова. В 2021 году неизвестные подожгли баню на её участке.

К тому времени по Красноярску прокатилась волна аналогичных поджогов квартир и частных домов. Преступники даже не пытались скрыть криминальный характер пожаров: на месте находили остатки бензина и бутылок с зажигательной смесью.

Как выяснило следствие, пожары устраивала группа «спортиков», которую организовал местный житель. Так в наркобизнесе называют физически крепких ребят, готовых за деньги избить или покалечить «заказанных» людей или организовать акцию устрашения.

Боевое крыло наркобизнеса

Главная задача «спортиков» — помогать наркомагазинам контролировать своих же сотрудников.

Закладчики, которые работают на дилеров, нередко сами являются наркозависимыми и употребляют запрещённые вещества, которые должны сбыть. У наркомагазина есть два способа обезопасить себя от воровства: потребовать от нового кандидата в закладчики фото паспорта, чтобы иметь его личные данные и наказать в случае недобросовестной работы, или потребовать залог, который будет покрывать стоимость нескольких закладок. Однако большинство курьеров выбирают первый вариант работы, чтобы не платить залог, объясняют эксперты.

По словам генерал-лейтенанта полиции в отставке Александра Михайлова, спрос на силовые методы решения проблем на нелегальном рынке в России только растёт, поскольку внутри российского наркобизнеса продолжается активная борьба за сферы влияния.

«Это связано с тем, что за последние десять лет сильно увеличился ассортимент синтетических наркотиков. Причём эти вещества можно синтезировать чуть ли не в домашних условиях. Плюс в России пытаются активно заработать деньги наркодельцы с Украины, это тоже приводит к усиленной борьбе между продавцами. И в таких условиях наркомафия растит в том числе и свои личные армии, в которых «спортики» — основная боевая единица», — поясняет собеседник.

В сети есть тематические группы и чаты, посвящённые «работе» «спортиков», где публикуют видео с побоями и жестокими издевательствами над закладчиками, чтобы показать, к чему может привести обман наркодилера.

Наиболее жестокие видеозаписи периодически становятся причиной возбуждения уголовных дел. Так, в январе 2018 года по сети разлетелось жуткое видео — наказание воронежского закладчика. На кадрах было видно, как четверо молодых мужчин в масках избивают парня битой, а затем заявляют, что он должен выбрать, чего лишиться: жизни или мизинца на руке. Закладчик сквозь слёзы просит палачей пощадить его, но те берут его руку и топориком отрубают мизинец, после чего требуют просить прощения у некоего Енота. Скорее всего, такую кличку носил куратор закладчика.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. В рамках расследования нападавших задержали, ими оказались парни в возрасте от 19 до 20 лет.

Фигурантам предъявили обвинения в похищении человека, грабеже и умышленном причинении вреда здоровью. В своих показаниях один из обвиняемых рассказал, что нашёл подработку в наркошопе, потому что имел большие долги.

«Я задолжал денег, и мне предложили работу. Сначала говорили, что надо просто побить. А потом сказали, надо палец отрезать», — заявил «спортик».

Нанять личную группировку «спортиков» для своей организации очень легко: достаточно повесить объявления о наборе спортивных ребят на форумах в даркнете или в тематических Telegram-сообществах. Чтобы устроиться на должность, как правило, достаточно прислать фото голого торса с листком бумаги, на котором написана сегодняшняя дата или кодовое слово — так работодатель сможет проверить физическое состояние кандидата.

Цена побоев

На одно из таких объявлений летом 2020 года откликнулся житель Красноярска Александр Постемский 1996 года рождения. По версии следствия, молодой человек нашёл среди своих знакомых ещё четырёх человек и создал силовое крыло для наркомагазина. Периодически к группе присоединялись ещё двое парней, чтобы поучаствовать в «работе».

Расценки на работу устанавливал администратор магазина: по данным следствия, за избиение человека платили от 10 до 15 тыс. рублей на всю группу, за поджог дома — до нескольких десятков тысяч.

«В группу входили молодые люди от 20 до 25 лет, официально никто из них не работал. И те деньги, которые им готов был предложить наркомагазин, казались им достаточно хорошим заработком. Кроме того, расчёт делался на то, что никто из избитых закладчиков не станет жаловаться в полицию, потому что они сами связаны с криминалом», — рассказала RT полковник Елена Бондаренко, которая возглавляла расследование против «спортиков».

В течение года с осени 2020 года преступная группа избивала провинившихся закладчиков.

На видео, найденных в их телефонах после задержания, видно, что Постемский и его «коллеги» били своих жертв в голову, живот и по гениталиям, заставляли валяться в грязи, раздеваться догола и извиняться перед наркошопом.

Жертвами группировки Постемского стали не только закладчики, но и добропорядочные граждане.

Например, баню на участке пострадавшей Виктории Мироновой обвиняемые, по версии следствия, сожгли по ошибке. Их целью был сосед семьи, который живёт во второй половине дома, — Артём А., работавший на наркомагазин и укравший «вес».

Сначала Постемский и его «коллеги» избили молодого человека. Однако наркопродавцам этого показалось мало, и они заказали у «спортиков» ещё и поджог.

По словам Елены Бондаренко, обвиняемые не раз путали адреса домов, а иногда специально поджигали похожие дома в Красноярске, чтобы не ехать на задания в другие города.

Один из обвиняемых в Красноярске «спортиков» в зале суда

© МВД РФ

Так, ещё одна семья пострадала, потому что «спортикам» было лень ехать из Красноярска в соседний город, где они должны были спалить дом провинившегося закладчика. Как установило следствие, вместо этого Постемский и его подельники выбрали здание, похоже на то, которое им заказали, подожгли его и сняли на видео как доказательство выполненной работы. Хозяйка этого дачного дома потратила много лет и средств, чтобы построить его и облагородить.

У другой пострадавшей «спортики» спалили дотла двухкомнатную квартиру. Она и её семья чудом не пострадали, потому что именно в ту ночь остались в гостях у родственницы.

Судя по всему, заказчик подмены не замечал, ведь они продолжили свою деятельность в течение года.

«Никакой идеологии»

По данным следствия, все обвиняемые частично признали вину. Сам Постемский во время пребывания в СИЗО в интервью с местными журналистами признавал, что избивал наркозакладчиков, и называл себя «воспитателем», который наказывал «барыг».

Руководитель опергруппы подчёркивает, что внутри преступной группировки «спортиков» не было никакой высшей идеи, а главным мотивом была возможность заработать денег.

«Человеку, который сознательно пришёл к такой деятельности, нет необходимости долго размышлять над своими поступками. Думаю, что Постемский теперь называет себя [воспитателем], потому что это такой своеобразный способ прославиться. Но внутри их группы не было никакой идеологии», — отмечает полковник Елена Бондаренко.

Фигурантам, в зависимости от степени их участия в группировке, предъявлены обвинения в краже, умышленном уничтожении имущества, участии в преступном сообществе или его организации, сбыте наркотиков.

«Сами обвиняемые наркотики не употребляли и не продавали, но поскольку они стали боевым крылом наркомагазина, то им вменяют статьи, связанные со сбытом запрещённых веществ. Дело в отношении организаторов магазина выделено в отдельное производство и сейчас расследуется», — добавила Бондаренко.

Видео побоев и поджогов «спортики» хранили у себя на телефонах и в переписках

Пойманные правоохранителями «спортики» иногда пытаются прикрыться благими намерениями, рассказать на суде, что избивали наркозакладчиков, чтобы очистить свой район от запрещённых веществ, однако в реальности такие специалисты и сами подрабатывают курьерами или кладменами.



Так, в июле этого года Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор по делу двух «спортиков» Глеба Краснобаева и Физули Амирова. Краснобаев во время следствия рассказал, что пришёл в наркобизнес по предложению знакомого и сначала работал закладчиком.

«До армии я работал на «Джи Эм АВТОВАЗ», занимался тхэквондо, имел определённые достижения. После срочной службы вернулся домой, восстановился на третий курс института. Материальное положение семьи было тяжёлое: мать не работает, сестра учится, я высокооплачиваемую должность найти не смог. Тут знакомый предложил стать закладчиком. Я сначала отказался, а потом согласился. Он состыковал меня по интернету с Батей. До ареста я сделал закладки примерно восемь — десять раз», — передавали местные СМИ показания обвиняемого.

Через какое-то время Батя предложил Краснобаеву пойти на повышение и за деньги наказывать обманувших его закладчиков. Вместе со своим приятелем Амировым они вывозили заказанных им людей за город, в лес, там избивали битами, стреляли из пневматических пистолетов в спину и лицо, заставляли раздеваться и снимали всё это на телефоны.

Правоохранители задержали Краснобаева во время его прежней подработки: когда он вместе со своей девушкой делал закладки. При нём обнаружили 52 г запрещённых веществ, поэтому следствие предъявило ему ещё и обвинения в сбыте наркотиков в крупном размере.

В результате Краснобаев получил 12 лет, а Амиров — десять лет в колонии строгого режима.

По словам экс-полицейского Александра Михайлова, «спортики», избивающие людей за деньги, — «второстепенные лица» в наркобизнесе. МВД необходимо обратить внимание на борьбу с кураторами лабораторий и главарями наркосиндикатов, подчёркивает генерал-лейтенант полиции в отставке.

«Спортики» — это боевые машины без мозгов, которые легко ведутся на деньги. Такие маргиналы в обществе всегда были и будут. Если бороться исключительно с мелкими наркозакладчиками и специалистами по мордобою, но не трогать самих организаторов [систем сбыта наркотиков], то всё это впустую. Потому что корень наркопреступности именно в этих главарях», — подытожил Александр Михайлов.