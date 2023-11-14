Поджог и гроб со свиной головой: как угрожали арендодателю из Первоуральска, нашедшему в своей квартире наркотики

Семья жителя Свердловской области подверглась преследованию после того, как глава семейства обнаружил в своей квартире наркотики и сдал полиции жильца, снимавшего у него квартиру. Неизвестные начали запугивать мужчину, его жену и детей, посылая им угрозы. В их квартире в Первоуральске злоумышленники дважды били окна, причём во второй раз помещение пытались поджечь. Кроме того, преследователи привезли к соседнему дому гроб с отрезанной свиной головой. Сотрудники МВД Свердловской области задержали двух подозреваемых, возбуждены уголовные дела о вымогательстве и угрозе жизни.

Житель Первоуральска Максим К. (имя изменено в целях безопасности) сдавал квартиру посуточно. 14 октября туда заселился 24-летний Виталий Марков. Молодой человек обещал вернуть ключи на следующее утро, но в оговоренное время не вышел на связь. Как рассказала RT супруга Максима, Кристина (имя изменено), её муж открыл дверь своим ключом — квартиранта на месте не оказалось.

По словам жены, в одной из комнат Максим нашёл свёрток с наркотиками. По данным МВД, в пакете было почти полкило метадона.

«Он всё то, что нашёл, оставил в подвале и уехал. Я не знаю, зачем он это сделал — видимо, хотел этого парня, квартиранта, дождаться. Но не дождался», — полагает Кристина.

Уже через пару часов в тот же день Максиму и его жене начали поступать угрозы. Злоумышленники требовали возместить «ущерб» — 500 тыс. рублей, а также разложить по городу «закладки» с наркотиками. В противном случае угрожали расправой над Максимом и членами его семьи.

«На следующий день в квартире, где я проживаю с детьми, разбили окно: в него бросили кирпичи, обмотанные бумагой с написанными от руки угрозами: «Смерть тебе или верни долг», что-то в таком духе», — вспоминает собеседница RT.

На этом преследование семьи не закончилось: Максиму и его жене продолжали поступать угрозы. Злоумышленники говорили, что уже «заказали» расправу над Максимом, его супругой и детьми в неких Telegram-чатах.

Поджог и гроб со свиной головой

25 октября в окно квартиры, где проживают жена и дети Максима, злоумышленники забросили дымовые шашки, видимо, рассчитывая, что начнётся возгорание. К счастью, пожара не произошло.

Максим с супругой позвонили в полицию и рассказали прибывшим на место сотрудникам о происходящем и о ранее обнаруженных запрещённых веществах. Сотрудники полиции забрали найденные Максимом наркотики на экспертизу.

После этого эпизода Кристина уехала из дома с детьми, опасаясь за их безопасность. За время их отсутствия злоумышленники устроили Максиму очередной «сюрприз»: ему адресовали гроб, в котором лежала отрезанная свиная голова. К ней была прикреплена фотография Максима. Правда, «курьеры» ошиблись домом: посылку привезли к соседнему зданию.

«На тот момент терроризировавшей нас банде уже были известны имена моих детей, им тоже начали угрожать. Я обратилась в полицию, написала заявление, пошла в СМИ. Возбудили два уголовных дела: о вымогательстве и угрозе жизни», — вспоминает Кристина.

По её словам, сейчас вся семья находится под госзащитой, их охраняют круглые сутки.

Перевод в полмиллиона

После того, как история с преследованием семьи из Первоуральска получила огласку и ею занялись правоохранительные органы, лица, ранее посылавшие угрозы Максиму и Кристине, вновь связались с супругами, заверив, что им больше якобы ничего не угрожает.

Кроме того, Кристине на банковскую карту неизвестные перевели 500 тыс. рублей — пояснив, что это «компенсация» за ущерб, причинённый семье. Забрать заявление из полиции женщину при этом никто не просил.

«Мне написали в мессенджере, чтобы я разблокировала того пользователя, который ранее посылал угрозы, чтобы он мог со мной связаться, принести извинения и компенсировать мне ущерб. Когда пришли деньги, я позвонила в органы и рассказала об этом. Мне велели этими деньгами не распоряжаться», — рассказала Кристина.

В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что задержали двух подозреваемых, которые запугивали семью из Первоуральска.

«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Следственным подразделением ОВД Первоуральска по данному вопиющему факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — сообщил RT руководитель пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника, один из криминальных курьеров написал явку с повинной на семи листах и раскаивается в содеянном. Гроб для устрашения потерпевших был приобретён в Екатеринбурге в одном из ритуальных салонов, а голова свиньи была куплена на одной из популярных торговых площадок в интернете. По факту обнаружения крупной партии наркотиков также было возбуждено уголовное дело по ч. 228 УК РФ, отметил Горелых.

«Квартирант» и исполнители

RT удалось выяснить, что квартирант Максима Виталий Марков, после которого арендодатель якобы нашёл в квартире наркотическое вещество, также задерживался полицией.

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Его адвокат Артём Сачков рассказал RT, что Маркова задерживали с целью выяснить, принадлежали ли ему наркотические средства, переданные Максимом в правоохранительные органы.

«Ему пытались вменить чьи-то наркотики, которые были обнаружены в съёмной квартире — он всё отрицал. Тем не менее на него составили протокол за мелкое хулиганство, за то что он на выходе из отделения стал выражаться нецензурной бранью. Виталия продержали под административным арестом 7 суток, после чего я его оттуда забрал. Он благополучно уехал домой и больше его никто не дёргал по этому вопросу», — заявил Артём Сачков.

Адвокат добавил, что Виталий Марков ранее никогда не был судим, а также отметил тот факт, что хозяин квартиры далеко не сразу пришел в правоохранительные органы, чтобы сдать обнаруженные им на съёмной квартире наркотические средства.

«Насколько я понял, только спустя почти две недели (после обнаружения наркотиков) хозяин съёмной квартиры заявил об этом в полицию. То есть две недели хозяин жилплощади хранил при себе этот наркотик», — подчеркнул адвокат Маркова.

В свою очередь, супруга Максима считает, что лица, организовавшие травлю её семьи, до сих пор не найдены. По её словам, двое екатеринбуржцев, задержанных за историю с гробом — лишь исполнители.

«Надо не их ловить-то! Это двадцатилетние парни, которые просто идут на любую работу. Этим ребятам давали задание — следить за нами. И они арестованы уже второй раз — первый раз их задержали в тот же день, когда они принесли гроб к дому. А сейчас зачем-то заново задерживают», — негодует женщина.

По данным RT, только с начала этого года в суд Первоуральска поступило 23 уголовных дела по статье 228.1 — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По пяти из них уже вынесены приговоры.

Согласно судебным документам, подсудимые — это «закладчики», выполняющие заказы владельцев наркомагазинов, которые обычно фигурируют в уголовных делах как «неустановленные лица». Последних найти чаще всего не удаётся, так как наркоторговцы используют для своей работы анонимные мессенджеры.