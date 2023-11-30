«Объединённый формат прямой линии и итоговой пресс-конференции»: Путин 14 декабря подведёт итоги 2023 года

Владимир Путин 14 декабря подведёт итоги года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предстоящая программа, по его словам, совместит форматы прямой линии и итоговой пресс-конференции. Вопросы граждан для прямой линии начнут принимать 1 декабря.

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведёт итоги 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«14 декабря Владимир Путин подведёт итоги года. Это будет объединённый формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — сказал Песков.

По его словам, в специально созданной студии будут находиться представители СМИ: журналисты из российских регионов, сотрудники федеральных медиа, а также аккредитованные в Москве иностранные репортёры.

Официальный представитель Кремля добавил, что чёткого хронометража у предстоящего мероприятия нет: «Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера».

Также по теме Почти четыре часа и более 50 вопросов: как прошла 17-я большая пресс-конференция Владимира Путина Владимир Путин в 17-й раз провёл большую пресс-конференцию. Он общался с журналистами почти четыре часа. За это время они обсудили...

С 1 декабря начнётся приём вопросов от граждан для прямой линии. Задать их можно будет несколькими способами: позвонить по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-40-40 или отправить бесплатное СМС на номер 0-40-40, через сайт «Москва — Путину», посредством соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через мобильные приложения. В кол-центре звонки с вопросами вместе с волонтёрами будут принимать сотрудники Народного фронта.

Как рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, Владимир Путин будет сам выбирать вопросы, на которые ему предстоит ответить. По его мнению, основная часть вопросов будет связана «с повседневной жизнью», но некоторые будут носить системный характер.

«Объединённая редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы и предлагать их нашему лидеру — дальше, естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать», — приводит его слова РИА Новости.

Кузнецов подчеркнул, что уже несколько дней идёт обучение редакторов телеканалов и телефонистов Народного фронта: «Мы учимся работать единой большой командой».

Кузнецов подчеркнул, что перед объединённой редакторской группой, которая разместится в штаб-квартире Народного фронта, «стоит задача не потерять ни одного вопроса».

Кузнецов также сообщил о формировании специальной группы по борьбе с фейками, которая не позволит вопросам, основанным на неправдивой информации, попасть в число задаваемых президенту.

«У нас есть представители из 89 субъектов РФ, которые живут там, которые ежедневно сталкиваются с проблемами людей. Когда им будут поступать вопросы, которые не имеют никакого отношения к происходящему, а призваны имитировать что-то, сеять панику или создавать ощущение, что где-то что-то случилось (чего на самом деле не случилось), мы быстро через наши региональные отделения сможем это верифицировать», — добавил руководитель исполкома Народного фронта.

Встречи с президентом в формате прямой линии и пресс-конференции проходят с 2001 года. В прошлом году российский лидер не проводил большую пресс-конференцию, но ответил на актуальные вопросы журналистов.

23 декабря 2021 года Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов в Центральном выставочном зале «Манеж». В частности, обсуждалось влияние коронавируса на экономику России и страну в целом, расширение НАТО на восток, развитие малых городов России и индексация пенсий.

За полгода до этого — 30 июня 2021-го — президент России провёл ежегодную прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы граждан страны. В общей сложности главе государства поступило более 2 млн обращений.