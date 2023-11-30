Приём вопросов Путину от граждан в рамках прямой линии откроется 1 декабря

Вопросы граждан, которые прозвучат в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, начнут принимать 1 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Песков подтвердил, что приём вопросов от граждан откроется 1 декабря. Оставить их можно будет на сайте «Москва — Путину», а также с помощью СМС на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40.

Официальный представитель Кремля добавил, что во время прямой линии в студии будут присутствовать представители региональных и федеральных СМИ, а также иностранные журналисты.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным и итоговая пресс-конференция состоятся 14 декабря.