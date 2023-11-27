«Президент поручил разобраться, какая нужна помощь»: как ликвидируют последствия урагана на юге России

Владимир Путин поручил правительству помочь регионам РФ в ликвидации последствий затронувших их стихийных бедствий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ночь на 27 ноября в южных регионах России наблюдалась ураганная погода с порывами ветра до 40 м/с и обильными осадками. По предварительным данным, жертвами стихии стали минимум четыре человека. По словам синоптиков, в Крыму шторм стал самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Экстренные службы и профильные ведомства продолжают ликвидировать последствия урагана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, заслушал доклады о стихийных бедствиях, произошедших в различных регионах страны, и поручил правительству оказать необходимое содействие в ликвидации их последствий.

«По Крыму он говорил по телефону с Аксёновым, с разными службами говорил. По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий, чтобы помочь регионам», — рассказал Песков в беседе с журналистами.

В ночь на 27 ноября в ряде южных регионов России, включая Крым и Севастополь, наблюдалась ураганная погода со шквалистым ветром и обильными осадками. Штормовой ветер на полуострове достигал 40 м/с, заявила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

По её словам, в последний раз такой сильный ветер в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года, также при выходе южного циклона.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, прошедший в Крыму шторм стал самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений.

По предварительным данным, в Крыму и Севастополе два человека стали жертвами стихии, ещё двое погибли в Краснодарском крае. Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24», оба погибших были отдыхающими.

Утром глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о введении режима ЧС на территории некоторых муниципальных образований республики «в связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий». Глава региона не уточнил, где именно будет действовать объявленный режим ЧС.

Позднее Аксёнов сообщил, что на территории Крыма работают 236 ремонтных бригад по восстановлению электросетей. «Из них 183 — специалисты ГУП РК «Крымэнерго», дополнительно в муниципалитетах удалось мобилизовать более 50 бригад. Ситуация контролируется, работы по устранению повреждений идут согласно графику и будут продолжены», — пояснил он.

О введении режима ЧС регионального масштаба также заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В ближайшее время все профильные службы оценят нанесённый ущерб. Если станет ясно, что все затраты на восстановление инфраструктуры городской бюджет не покроет, мы обратимся за помощью в федеральные ведомства», — отметил Развожаев.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Крымавтодора, минувшей ночью из-за непогоды закрывалось движение на участках дороги Симферополь — Евпатория и проезд на дороге Саки — Митяево — Красноперекопск — Симферополь из-за падения столба высоковольтной ЛЭП на проезжую часть. Кроме того, была закрыта дорога Черноморское — Межводное.

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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко впоследствии рассказал, что движение на четырёх из пяти перекрытых участков дорог республики уже открыто.

«Дорожники ГУП «Крымавтодор» работают круглосуточно, убирают упавшие деревья и дорожные знаки. Совместно с Росавтодором создана комиссия, которая вскоре оценит масштаб повреждений и комплекс мер для устранения последствий стихии», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, в результате затопления одного из залов в аквариуме Севастополя погибли 800 пресноводных животных, заявил собственник — директор аквариума Юрий Кравцов. Он отметил, что зал находится со стороны моря и поэтому попал под удар морских волн.

«В этом зале были тропические пресноводные животные четырёх континентов — порядка 800 особей, 40—50 видов: Африка, Южная Америка, Камбоджа... Погибли панцирные щуки, которые у нас жили 20 лет... большие красивые пираньи — жили 15 лет», — приводит РИА Новости слова Кравцова.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в республике приступили к подсчёту ущерба от стихии. По его словам, в этой работе требуется индивидуальный подход.

Режим чрезвычайной ситуации также был введён в Ейском районе Краснодарского края. Кроме того, из-за стихии было временно нарушено железнодорожное сообщение на черноморском побережье. Позднее в РЖД сообщили о восстановлении движения поездов.

«Ведутся берегоукрепительные работы и восстановление контактной сети. Железнодорожники предпринимают всё возможное, чтобы минимизировать опоздания поездов и нормализовать график движения», — сообщили в РЖД.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в некоторых районах Кубани меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков. Он подчеркнул, что экстренные службы продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды.

«Стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты. В течение трёх суток комиссии в муниципалитетах должны произвести оценку ущерба, чтобы как можно скорее началась выплата компенсаций», — подчеркнул глава региона.

Разгул стихии также затронул Запорожскую, Ростовскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР, республики Северного Кавказа. В регионах ведутся работы по устранению последствий урагана, включая переподключение абонентов к электричеству и водоснабжению.