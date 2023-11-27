Двое погибших на Кубани были отдыхающими

По предварительным данным, двое погибших, найденных в Сочи и Новороссийске, были отдыхающими, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мы говорим о двух (погибших. — RT), предварительно, это отдыхающие», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи.

Труп ещё одного мужчины нашли в Новороссийске.