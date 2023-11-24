Над Крымским полуостровом и Волгоградской областью: средства ПВО уничтожили ночью 16 украинских БПЛА

Ночью 24 ноября дежурные силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Крымским полуостровом и Волгоградской областью, сообщили в Минобороны РФ. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам региона 26 снарядов и совершили несколько атак с применением БПЛА.

В ночь на 24 ноября были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Наряду с этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за прошедшие сутки войска киевского режима в общей сложности выпустили 26 боеприпасов по населённым пунктам региона. В частности, по селу Журавлёвка было выпущено девять артиллерийских снарядов, в посёлке Прилесье зафиксировано шесть прилётов после обстрела из миномётных орудий.

Кроме того, в Щетиновке с БПЛА было сброшено три взрывных устройства, в селе Долгое украинский беспилотник сбросил два осколочных боеприпаса, а в селе Козинка из-за атаки дрона-камикадзе осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Позднее ещё один БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство на окраине села.

Патрулирование авиацией у побережья Крымского полуострова

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей транспортно-боевого вертолёта Ка-29 и вертолёта Ми-8 морской авиации Черноморского флота по патрулированию морской акватории у побережья Крымского полуострова.

«Вертолёты из состава дежурных сил морской авиации Черноморского флота ежедневно привлекаются к выполнению задач по патрулированию акватории Чёрного моря в районах, прилегающих к побережью Крыма. В ходе вылетов лётчики во взаимодействии с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами осуществляют поиск безэкипажных катеров и скоростных лодок ВСУ, которые не оставляют попыток с их помощью атаковать пункты базирования флота и гражданские суда», — говорится в сообщении.

Патрулирование морской акватории экипажами Ка-29 и Ми-8 морской авиации ЧФ

Отмечается, что на счету авиации ЧФ множество уничтоженных целей, которые несли прямую угрозу судоходству в Чёрном море.

«Киевский режим предпринимает кровавые акции»

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские неонацисты продолжают хладнокровно наносить удары по мирному населению Донбасса, Приазовья, Херсонщины, Белгородской, Брянской и Курской областей. При этом они используют поставленные странами НАТО РСЗО, артиллерию и беспилотники.

«За прошедшую неделю в результате жестоких обстрелов ВСУ в ДНР погибли три человека, ранения получили 11, в том числе четырёхмесячный ребёнок. Киевский режим предпринимает подобные кровавые акции, чтобы показать своим спонсорам хоть какой-то результат на фоне удручающего для себя положения на линии боевого соприкосновения», — сказала она в ходе брифинга 22 ноября.

В тот же день ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области. В результате атаки украинских БПЛА осколочные ранения получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

Утром 23 ноября журналист от полученных ран скончался, не приходя в сознание.

«В шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь: он вчера получил тяжёлые ранения», — сообщил телеведущий Владимир Соловьёв.

В МИД России подчеркнули, что неонацистский режим в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан, совершил ещё одно тяжкое преступление, которое не останется безнаказанным: «Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия».

При этом российские дипломаты призвали гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле осудить убийство украинскими силовиками российского журналиста.