«Опыт в гражданской медицине помогает»: военная медсестра получила медаль «За спасение погибавших»

Брянчанка Екатерина Целуйко служит в медицинской роте 10-го танкового полка с августа 2022 года. Туда девушка отправилась добровольцем. По словам Екатерины, гражданский медицинский опыт очень помогает в полевых условиях. Летом 2023 года Целуйко попала под обстрел вместе со своей командой, но смогла помочь выбраться коллегам и раненому бойцу. После этого она была представлена к награде за спасение погибавших. О сложностях жизни военных медиков и службе на передовой Екатерина рассказала RT.

14 июня 2023 года. На тот момент бригады медицинской роты 10-го танкового полка уже три дня отработали на эвакуации. Как вспоминает медсестра Екатерина Целуйко, она и её коллеги от усталости еле стояли на ногах.

«На заключительной эвакуации наша машина попала под обстрел и перевернулась: от автомобиля осталось одно название, — рассказывает собеседница RT. — Я вытянула нашу вторую медсестру Адину за кофту. У меня на стрессе столько сил было, но водителя с раненым я бы не вытянула. Они лежат, а я не понимаю: живы или нет? Закричала: «Ребята, вставайте, горим!». Начала их расталкивать, колотить, наконец они пришли в себя и выбрались из-под этой груды металла».

Подоспевшая на подмогу вторая эвакуационная бригада была шокирована тем, что команде в принципе удалось выжить: от машины остались одни искорёженные обломки.

«Я получила обширные гематомы, ушиб грудной клетки и поясничного отдела, закрытую травму лучезапястного сустава. Позднее на МРТ у меня диагностировали смещение позвонков, что вызывало страшную боль, — перечисляет девушка. — Командир настаивал на эвакуации глубже в тыл, но я отказывалась. Ну как так, руки-ноги на месте, медиков не хватает, а я своих ребят брошу? Договорились, что буду лечиться в республиканском центре. Я попросила привезти мне в больницу ноутбук, чтобы хотя бы бумажную работу выполнять».

© Фото из личного архива

Екатерина не считает свой поступок подвигом: «Ведь так бы поступил каждый! Все ребята там достойны наград. Но командир сказал, что благодаря моей собранности и реакции все выбрались живыми. Он-то и подал рапорт. О том, что я получу медаль «За спасение погибавших», узнала лишь в день награждения».

«По стопам бабушек»

Медициной 23-летняя Екатерина Целуйко интересовалась с раннего детства: «Ещё в дошкольном возрасте я «лечила» кошечек, собак, кукол, в школе из всех предметов больше всего любила биологию и химию». Близкие даже не сомневались, что Катя пойдёт по стопам бабушек. Прабабушка собеседницы RT стала военным хирургом в 22 года, спасала людей во время Великой Отечественной, а после её окончания стала заведующей хирургическим отделением и главным врачом Сельцовской городской больницы. Бабушка Екатерины — фельдшер, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, двоюродная бабушка — врач-офтальмолог и нейрохирург.

Катя поступила в Брянский медицинский колледж, где четыре года обучалась акушерскому делу, а также освоила сестринское дело и массаж.

«В медицине ты всегда должен учиться чему-то, ведь появляются новые стандарты, методики, оборудование. Мой пусть и недолгий, но достаточно богатый для моих лет опыт в гражданской медицине сейчас очень помогает на передовой», — рассказывает она.

После колледжа Екатерина устроилась в 4-ю городскую больницу. Она год проработала в кардиологическом отделении с палатами интенсивной терапии: «Тяжёлое отделение, разные патологии сердца и сосудистой системы. Тот год дал мне множество навыков». Затем Целуйко вернулась в Сельцо к родителям и начала работать медицинской сестрой в терапевтическом отделении местной больницы.

«Там также были палаты неврологии — это пациенты и в предынсультном состоянии, и после инсультов, и судорожный синдром. В общем, работа очень специфическая, — рассказывает она. — Дополнительно у меня были смены в реанимации и в детском отделении. Как началась пандемия коронавирусной инфекции, наш госпиталь закрыли для проведения работ по оснащению кислородным отведением, а медперсонал отправили в оплачиваемый отпуск. Но дома я сидеть не смогла: пошла работать на скорой и уже после — в отделение для больных ковидом».

© Фото из личного архива

В 2021 году Екатерина переехала в Карелию, в город Костомукшу. Там она работала в роддоме по своей первой специальности, брала смены в отделении для больных коронавирусом.

«Оттуда я вернулась в Брянск, уже окончательно решив, с чем свяжу свою дальнейшую жизнь, — описывает Целуйко тот период. — Я шла к этому четыре года: стать военным медиком было моей мечтой».

«Семья до последнего не знала»

Первая попытка Екатерины пойти в ряды ВС РФ в 18 лет не увенчалась успехом. «В 2018 году на четвёртом курсе колледжа к нам приехала женщина-фельдшер, представитель Западного военного округа. Она предлагала пойти на службу в ВС России. Тогда у меня на носу было поступление в Смоленский медицинский университет, но перспектива стать военным врачом меня привлекала больше, и я забрала документы из приёмной комиссии. Отправилась в Москву на собеседование в штаб командования Западного военного округа. Но, увы, в медчасть меня не взяли», — вспоминает медсестра.

Целуйко на протяжении двух лет пыталась попасть туда, но получала отказ. «То ли возраст мой смущал, то ли нужны были специфические навыки. Потом, коронавирус — врачи были на вес золота, — говорит собеседница RT. — И лишь спустя ещё два года, в июне 2022-го, когда я уже жила в Костомукше, мне позвонили и предложили службу по контракту. Я не раздумывая взяла билеты домой».

В августе Екатерина вернулась в Брянск и отправилась в военкомат. «Дождалась отношения (документ, который выдаёт командир части с ходатайством о принятии гражданина на военную службу по контракту. — RT) и пошла добровольцем. Я даже не думала отступать — в такое тяжёлое для страны время! Семья о моём решении до последнего не знала, я сказала только бабушкам. А родители узнали обо всём чуть ли не в день отъезда. Начались слёзные уговоры, но они быстро поняли, что если я решилась — не отступлю. «Будем молиться за тебя», — сказала мама».

«Удалось адаптироваться»

Так Екатерина оказалась в медицинской роте 10-го танкового полка. Медчасть оказывает помощь не только раненым, но и военнослужащим с соматическими и вирусными заболеваниями.

Своих коллег Целуйко иначе как семьёй не называет: «Нас всего шесть девчонок с медицинским образованием. Другие ребята в роте проходили курсы тактической медицины, у них образования нет. Мы работаем как единый организм, каждый знает, что делать, все друг друга понимают с полуслова».

По словам Екатерины, первый месяц как человеку гражданскому ей было тяжело как физически, так и психологически. «Мы приехали в донецкий госпиталь ближе к полуночи, — вспоминает она. — Нас встретила старшая медсестра и сказала, что к работе мы приступим завтра, а пока есть время и возможность обосноваться. Но мы не стали ждать, когда наступит утро: привели себя в порядок и отправились в приёмное отделение. В эту же ночь поступило около 200 раненых солдат. Я впервые увидела осколочные, минно-взрывные и пулевые ранения. Мы ассистировали сразу нескольким врачам. Первые пару-тройку недель я слабо понимала, что вообще происходит: связи с родными нет, условия меняются каждый день. Но мне удалось адаптироваться».

Медсестра отмечает, что сложнее всего ей было справляться с психологическим состоянием раненых бойцов, особенно тех, кто подорвался на «лепестках»: «Один парень моего возраста лишился голеностопа, а другому оторвало ногу до колена. Говорила с ними, убеждала, что у них вся жизнь ещё впереди».

Сейчас девушка считает, что отказ в приёме на службу, который она получила в 18 лет, был к лучшему. «На данный момент у меня есть богатый опыт гражданской медицины, хотя мне всего 23. Этот опыт очень помогает в военное время: я работала в тяжёлых отделениях, в реанимации, с кровотечениями, на скорой, в терапии и кардиологии. А работа с кровотечениями, особенно в контексте травматических ампутаций и осколочных ранений, — это самое важное», — делится она с RT.

«Передать свой опыт»

Более чем за год работы во время эвакуации и перевозки раненых отрядом, где работает Екатерины, не было ни одного случая гибели. Целуйко говорит, что всем успевают оказать доврачебную помощь и довезти до госпиталей.

Сама девушка дважды оказывала помощь командиру полка, а также пленным бойцам ВСУ: «Мы оказываем медицинскую помощь и пленным солдатам, несмотря на то что враг не щадит военно-полевых медиков и бьёт по нам с особой жестокостью».

Своим опытом спасения и выхаживания раненых Екатерина поделилась со студентами родного Брянского базового медицинского колледжа в ноябре, когда приезжала домой в отпуск.

© Фото из личного архива

«Я понимаю, что, когда сижу на месте, от меня толку никакого. Поэтому даже в отпуске я считала необходимым встретиться со студентами, передать свой опыт, ответить на вопросы и быть примером для молодёжи», — говорит она.

Кроме того, девушка активно занимается волонтёрством. «Народный фронт активно помогает нашему и не только подразделениям, я помогаю в распределении помощи, — рассказывает Целуйко. — Недавно мы ездили к шестилетнему мальчику, который потерял родственников из-за преступлений нацистов: семья хотела покинуть Артёмовск, но украинские военные, когда отступали, заминировали здание, где жил мальчик с родными. Мама и бабушка погибли: их накрыло бетонной стеной. Мальчик с отцом выжили, хоть и были ранены. Ребёнок очень тяжело пережил эту травму. Я поехала, чтобы поддержать, не остаться в стороне, просто обнять этого малыша».