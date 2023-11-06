«Почти свободный человек»: как живут осуждённые в исправительных центрах

В России создано 380 исправительных центров с участками на промышленных предприятиях и при исправительных колониях, в которых проживают и трудятся правонарушители, приговорённые к принудительным работам за преступления небольшой и средней тяжести либо за впервые совершённое тяжкое преступление. Также туда направляются осуждённые, которым за примерное поведение заменили наказание на не связанное с лишением свободы. RT побывал в УФИЦ подмосковного города Озёры и узнал, чем исправительные центры отличаются от исправительных колоний.

УФИЦ на окраине города Озёры в Коломенском районе Подмосковья в октябре отметил годовщину с момента создания. Сейчас здесь находятся 96 человек. УФИЦ, то есть участок, функционирующий как исправительный центр, представляет собой ограждённую охраняемую территорию с общежитием и служебными постройками.

Инструментов изоляции здесь гораздо меньше, чем в колониях. Нет конвоя, охраны и решёток на окнах. Осуждённые обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, а также работать там, куда они направлены администрацией центра. Работу дают предприятия и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующий договор с исправительным центром. Осуждённые трудятся на обычных предприятиях вместе с гражданами без судимостей.

Особый подход

Осуждённые из УФИЦ в Озёрах — сотрудники местного агротехнического предприятия. Работают в полях, выращивают овощи.

«Мы выращиваем весь борщевой набор. Всего у нас работают 360 человек. Мы производим 25 тыс. т овощей и около 30 тыс. т картофеля. По сути, мы подмосковный огород», — рассказывает генеральный директор АО «Озёры» Сергей Прямов.

Это предприятие полного цикла: здесь занимаются всеми этапами растениеводства — от селекции семян до фасовки готового продукта. Даже собственные картофельные чипсы производят. И практически на всех этапах задействуется труд осуждённых.

«Осуждённые занимаются выращиванием, сортировкой и помывкой овощей. Есть специалисты по мелиорации. Есть стройотдел и электроотдел, транспортный цех. Мы подходим дифференцированно к своим работникам. Если у осуждённого есть стаж работы на тракторе 20 лет, глупо его ставить на сортировку овощей», — поясняет Александр Сыромятников, начальник УФИЦ.

RT

Сотрудники центра помогают выбирать специальность впервые прибывшим из списка вакансий, опираясь на их навыки и профессию, освоенную до осуждения. Администрация учреждения и работодатель идут навстречу осуждённым, если они хотят развиваться. Так, двое за счёт предприятия прошли обучение и получили права на управление трактором.

«У нас есть свои Илоны Маски. Например, электрик по фамилии Ломоносов. Он на кассетной линии капустного конвейера восстановил процессоры, переписал программы. А техника вся иностранная», — говорит Прямов.

Каждому — по труду

Работают осуждённые по трудовому договору и зарабатывают столько же, сколько и местные сотрудники. Но государство может удерживать от 5 до 20% зарплаты по решению суда.

Зарплаты поступают на банковские карты осуждённых. Их можно потратить на собственные нужды: например на продукты, медикаменты, одежду, досуг, обучение, занятия спортом. Осуждённые УФИЦ трудятся в спецовках, в остальное время ходят в обычной, гражданской одежде.

Питание — на выбор. Можно готовить самому, и для этого есть все условия внутри центра: холодильники, плиты, микроволновки, чайники, посуда. Однако большинство предпочитают столовую от предприятия, питаются в трудовом коллективе. Обед без изысков: щи, картошка с мясом и чай. Но и цена комплекса всего 50 рублей — это одна из мер поддержки трудового коллектива.

RT

Режим осуждённых в УФИЦ похож на режим людей на свободе. Работа — с 08:00 до 17:00 с обеденным перерывом. После — свободное время на бытовые и другие нужды. Обязателен лишь подъём в 06:00 и отбой в 22:00.

Ещё одно отличие УФИЦ от колоний — свободный выход в город. На работу и назад — без конвоя. По выходным можно разнообразить досуг за пределами учреждения.

«Выход в город осуществляется с разрешения начальника центра или дежурного сотрудника. Осуждённый пишет заявление с разъяснением цели: например, встреча с родственниками, посещение магазинов, медицинских учреждений или для проведения досуга. Затем он получает пропуск и выходит», — рассказывает Александр Сыромятников.

«Возможность стать нормальным»

RT пообщался с осуждёнными, проживающими в исправительном центре. Денис Р. был осуждён в 2019 году за незаконный оборот наркотиков. Получил шесть лет лишения свободы. Сначала сидел в Твери, в исправительной колонии строгого режима. Затем за хорошее поведение (ни одного взыскания или замечания от сотрудников колонии) его перевели сюда, в Озёры.

«Первое, что здесь поразило, — отношение. Дают возможность на реабилитацию, возможность стать нормальным. Быт вообще не сравнить. На строгом режиме меньше возможности видеться с родственниками, созваниваться. А здесь у меня свой мобильный телефон с доступом в интернет. Здесь я социально адаптируюсь, веду себя почти как свободный человек. Если я ничего не нарушаю, то меня ни в чём не ограничивают. Для меня самое главное, что мне дали шанс», — рассказывает Денис Р.

RT

В УФИЦ он получил новую профессию, освоил специальность оператора конвейера. По выходным Денис занимается спортом в одном из залов города, встречается с родными.

Николай И. был осуждён в 2016 году за сбыт наркотиков. Считает, что попал в тюрьму по глупости и от безысходности — был наркоманом. В УФИЦ находится уже почти год. За это время зарекомендовал себя с лучшей стороны, работает строителем. Признаётся, что дел много: от возведения новых овощехранилищ до водопроводов и колодцев.

«Самое главное, что есть возможность видеться с родственниками. Недавно ездил в отпуск, в пределах муниципального образования», — рассказывает осуждённый.

Свой заслуженный отпуск на 18 дней Николай провёл дома вместе с близкими. Недавно суд одобрил ему условно-досрочное освобождение, и после вступления постановления в законную силу Николай вернётся домой к родным. Он готовится к новой, абсолютно свободной жизни и уже нашёл себе новую работу за пределами УФИЦ.

RT

Свобода под контролем

В УФИЦ даже есть несколько осуждённых, которые постоянно живут вне стен учреждения, в Озёрах.

«Некоторые осуждённые, у которых наступает такое право, проживают с семьёй в арендованной или собственной квартире в пределах муниципального образования, на территории которого расположен центр. Они ходят на работу, отмечаются, а мы их проверяем», — говорит Сыромятников.

Но, к сожалению, признаёт он, не все ценят такие условия — за год работы учреждения несколько человек за различные нарушения отправили обратно в колонии.

«Стать злостным нарушителем можно в случае употребления наркотиков и алкоголя. Или за уклонение от отбывания наказания: если осуждённый самовольно покинул центр и не вернулся в течение 24 часов», — пояснил начальник УФИЦ.

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Злостным нарушением, по его словам, также считается получение трёх дисциплинарных взысканий: за отказ от работы, возвращение из города с опозданием, нарушение внутреннего распорядка и правил хранения продуктов, а также курение в неположенном месте.

По словам сотрудников исправительного учреждения, получить перевод из колоний в УФИЦ по решению суда может каждый, кто соблюдает все правила распорядка и добросовестно работает, положительно характеризуется и настроен вести правопослушный образ жизни.