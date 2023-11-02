«Группа быстрого реагирования»: волонтёры рассказали о важности электробайков в зоне СВО

Волонтёры из разных уголков России собирают электромотоциклы для российских военнослужащих. В зоне СВО эта техника используется для перевозки небольших грузов и перемещений на позициях. Как отмечают эксперты, в боевых условиях электромотоциклы зарекомендовали себя не хуже обычного автотранспорта, а в некоторых случаях оказываются даже гораздо эффективнее.

Идея использовать электромотоциклы в зоне СВО пришла военкору RT Андрею Филатову зимой 2023 года.

«Первый раз я задумался о мотоциклах в качестве военного применения, когда у нас были позиции с минным полем, а противник регулярно мог подтягивать технику. Нам тоже нужна была такая своеобразная группа быстрого реагирования, — рассказывает военкор. — Но от 20—30 бензиновых мотоциклов будет стоять такой вой, что противник быстро применит по ним артиллерию. Поэтому необходимо было что-то бесшумное и быстрое».

Тогда Филатов купил китайский мотобайк «индурик», в котором ранее заменили бензиновый мотор на электродвигатель. По его словам, управлять такой машиной было сложно: из-за переделки была разница в развесовке.

«Пришло закономерное решение, что электробайк надо было сделать самим, подгоняя его под условия СВО. Доходы со сборов были небольшими, разработка растянулась на восемь месяцев, и в августе мы представили первый байк на форуме «Армия 2023», — рассказывает RT Филатов. — Этот байк был успешно опробован на передке. Конечно, кое-что надо было доделать, доусовершенствовать, но в целом байк получился удачным».

Форум «Армия 2023»

© личный архив военкора RT Андрея Филатова

Подмосковные конструкторы

О всех пробах в электротехнике Филатов рассказывал в своём Telegram-канале. По его словам, сделать электромотоцикл — достаточно дорогое удовольствие и не все нужды покрывали сборы средств. Но были среди подписчиков и те, кто хотел помочь именно в сборке агрегатов.

Так, к делу подключились сотрудники компании по производству прицепов и дорожной техники из подмосковного Фрязина.

«Началось всё с того, что мы увидели, что этим занимается Андрей Филатов, и написали ему с предложением помочь, так как мы умеем работать с металлом. С тех пор вместе сотрудничаем: переделали десять мотоциклов, разработали с нуля один и занимались эвакуационными тележками с электродвигателем», — рассказал RT один из механиков Евгений.

О своей мотивации он говорит достаточно скромно: «Не мог пройти мимо, потому что сопереживающий человек». В их компании каждый вносит лепту в помощь военнослужащим: женщины плетут маскировочные сети, а мужчины помогают с логистикой гуманитарных грузов и с этого года взялись за сбор электробайков.

По словам мастера, при создании электромотоцикла учитываются три важных критерия: лёгкий вес, простота в управлении и быстросъёмный аккумулятор. Также на мотоцикл устанавливаются непробиваемые шины, в которых нет воздуха.

© Прифронтовой гараж. Краснодар. Личный архив

«Они не боятся осколков, так что хоть гвозди из них будут торчать — мотоцикл всё равно будет ехать», — рассказывает RT Евгений.

По словам механика, начать заниматься мотоциклами было достаточно просто.

«У нас есть наработки из мотоспорта, поэтому мы начали сборку не с нуля. Также мы испытываем мотоциклы перед отправкой на повышенных нагрузках, поэтому они выдерживают перегруз, когда и три бойца на нём едут. Аккумуляторы мы собираем для мотоциклов сами, электрику тоже. Остальные комплектующие заказываем, но уже появляются мысли, как и их можно делать самим, — рассказывает RT Евгений. — Всего у нас задействованы 15—20 человек в разработке».

Сейчас, по его подсчётам, себестоимость одного мотоцикла достигает 600—750 тыс. рублей.

«Но оно того стоит, потому что цена вопроса — это цена спасённых жизней. Это достаточно большие средства, но высокотехнологичное не может быть дешёвым».

«Уехал от дрона-камикадзе»

В Краснодарском крае «Прифронтовой гараж» появился по инициативе Ильи Лазуко. Он с друзьями около трёх лет занимается электротранспортом, а потом на собранных байках участвует в гонках. У Лазуко был и свой личный мотоцикл, но его он решил отдать его ребятам на передовой.

«Я увидел, для каких задач используется мотоцикл, и решил, что он пригодится ребятам, поэтому подарил его краснодарским бойцам из подразделения БАРС. Потом мы с другом собрались и решили, что можем и сами их перебирать: сняли гараж и вот уже три мотоцикла сделали. Ещё у нас в работе два мотоцикла, и мы планируем наладить мелкосерийное производство», — рассказывает RT Лазуко.

© Прифронтовой гараж. Краснодар. Личный архив

По словам механика, переделка мотоцикла занимает около двух-трёх недель. Дольше приходится ждать запчасти.

«Мы покупаем мотоциклы с бензиновым двигателем, меняем мотор на электрический, ставим батарею, контроллер, непробиваемые покрышки и перекрашиваем в цвет хаки. Также мы испытываем байки при повышенных нагрузках на гонках и сразу можем увидеть слабые места, чтобы исправить, — рассказывает Лазуко. — Стоимость такого мотоцикла — минимум 400—450 тыс. рублей. У техники заметные преимущества: она не шумная, менее тепловизионно заметная и неприхотливая в обслуживании».

По словам механика, зарядить мотоцикл можно от любой розетки или генератора.

«Заряд расходуется в зависимости от нагрузки и интенсивности езды. Ребята дают обратную связь, что утром могут выкатать весь заряд, поставить на 2-3 часа на зарядку, а потом снова выполнять на нём задачи до самого вечера», — рассказывает RT Лазуко.

Запас хода мотоцикла составляет 80—100 км в идеальных условиях и 40—60 км в условиях бездорожья. Изначально мотоциклы могут развить скорость до 100 км в час, но мастера технически ограничивают её до 70—80 км в целях безопасности бойцов. Но это не мешает военнослужащим отрываться от преследователей.

«Мы получали обратную связь. Командир одного из подразделений рассказал нам, что у него получилось на нашем мотоцикле уехать от дрона-камикадзе, который за ним, можно сказать, охотился. Для нас это очень классный результат».

«Просят байки на даче кататься»

Волонтёры из Санкт-Петербурга так же, как и их южные коллеги, пошли по пути адаптации мотоциклов. Как рассказывает один из механиков, 39-летний Олег, в феврале они начинали сборку электробайков с одного гаража, а сейчас мастерская состоит уже из трёх гаражей и офиса, где собирается необходимая электрика и стоят 3D-принтеры.

Команда волонтёров достаточно молодая: механику — 28 лет, ответственному за снабжение — 30 лет, сварщикам — от 20—28 лет. Как рассказывает Олег, электронщики в команде — студенты. Сами пришли и предложили помощь.

«Стоимость нашего мотоцикла — около 600 тыс. рублей. Сейчас мы тестируем две модели и готовы делать несколько штук в месяц, если на это будут средства, — рассказывает RT Олег. — В нашей команде есть конструктор, который всё высчитывает, чтобы у бойцов с мотоциклом не возникло непредвиденных проблем. То есть мы не можем себе позволить сделать на глазок».

Однако, как рассказывает механик, заявки им приходят не только от бойцов. Некоторые люди «с гражданки» сразу заметили все плюсы электротехники, и делают заказы.

«У нас времени не так много, так что мы не можем тратить его на это. Не все люди понимают серьёзность ситуации, и некоторые пишут: «Сделайте мне байк, хочу на даче кататься» или «Мне нужна электротележка, чтобы грузы возить, потому что в логистике работаю». Такие заявки, мы, конечно, не берём. Нет у нас времени распыляться, ведь на СВО наши байки жизни спасают», — говорит мастер.