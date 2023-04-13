«Лучше делать, чем говорить»: мать двоих детей из Забайкальского края стала волонтёром в зоне СВО

Кедровка и Победа — два позывных россиянки, которая уехала волонтёром в зону СВО. Решение далось 32-летней жительнице Забайкальского края непросто: у неё двое детей-школьников. Но родственники взяли на себя заботу о них. Кедровка почти полгода провела в гуманитарных поездках и только недавно вернулась домой на время отпуска. Она рассказала RT о встречах с семьёй, своих позывных и о том, что именно волонтёры называют «игрушками».

Бывшая сотрудница органов соцзащиты Ника (имя изменено — RT) родом из Красночикойского района Забайкальского края, пограничного с Монголией. В ноябре прошлого года 32-летняя россиянка уехала волонтёром в зону СВО. По её словам, она долго решалась на этот шаг, но в итоге желание помогать бойцам оказалось таким сильным, что она доверила своих детей брату и отправилась на передовую.

— Почему вы, мать двоих детей, решились на такой шаг — уехать волонтёром в зону боевых действий?

— Когда началась спецоперация, я почувствовала сильнейшую внутреннюю потребность быть там. Просто какой-то зов, что я должна ехать, который невозможно было побороть. Сначала мониторила различные волонтёрские группы, чтобы понимать, какая именно помощь требуется людям из ДНР. Изучив информацию, я осознала, в каком психологическом состоянии находятся люди, когда лишаются крыши над головой, и когда они вынуждены продолжать жить под постоянными обстрелами. Я просто не могла остаться в стороне.

Очень долго собиралась с духом. В сентябре объявили частичную мобилизацию, я в этот период очень переживала за брата, хотя он не служил и не имеет никакого отношения к армии. В итоге в ноябре я всё-таки приняла решение и уехала на СВО.

— С кем остались дети? И как близкие восприняли ваш выбор?

— Дети остались с моим братом. Он меня младше на пять лет и мы с ним очень близки, особенно после смерти родителей. Они умерли летом 2021 года: мама от коронавируса, а папа через 18 дней после её похорон, сердце не выдержало.

Нас так воспитали родители, что мы будем помогать друг другу до конца своих дней. Брат мне сказал, что это мой выбор, он его уважает и позаботится о своих племянниках. Мои тётя и дядя тоже отнеслись с пониманием. Они меня оберегают, поддерживают, не говорят и слова против. Ещё нам очень помогают родители моего двоюродного брата, который погиб на СВО.

— Как отреагировали на работе? Вы взяли отпуск или уволились?

— Я работала социальным участковым: общалась с неблагополучными семьями, оформляла пособия, помогала организовывать мероприятия. Отпуск я не брала, написала заявление на увольнение — было непонятно, сколько времени я проведу за ленточкой.

Начальница позже мне сказала, что не хотела отпускать такого специалиста, как я, но пришлось, потому что она уважает моё желание. Я ей ответила, что я этого хотела, я этого добилась, а она найдёт другого сотрудника, ведь незаменимых людей нет.

— Чем вы занимаетесь на передовой?

— В основном, я работаю с гуманитарной помощью: медикаменты, еда, бытовая химия и иногда «игрушки». Мы так называем квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, тактические очки и прочее.

Моя работа складывается так: я приезжаю к ребятам, спрашиваю, что им требуется. Потом меня вывозят в зону, где я могу сделать звонок. Связываюсь с девочками-волонтёрами из ближайшего региона, они связываются с моим регионом и пытаются найти всё, что требуется. Наша страна всемогущая и в ней столько добрых людей, что бойцов получается обеспечить всем необходимым.

Когда я уезжала в зону СВО, у меня не было базы людей, которым я сейчас звоню. Все контакты я нарастила, находясь там.

— Многие волонтёры помогают в тылу — упаковывают гуманитарку, шьют носилки, собирают медикаменты. Почему вы решили поехать в зону боевых действий, а не здесь что-то делать?

— Я хотела видеть своими глазами всё, что происходит там. Это как другая сторона медали.

Когда я оказываюсь в тылу, то волонтёрство не забрасываю. Сейчас в отпуске, например, помогаю девочкам плести маскировочные сети. Просто не считаю нужным кричать об этом на каждом углу, хотя меня некоторые недоброжелатели и обвиняют в пиаре. Я больше люблю показывать свою пользу на деле, а не рассказывать о ней.

— Как вы переносите разлуку с детьми? И какими были встречи с семьёй, когда вы приезжали в отпуск?

— Первый раз на СВО я уехала в прошлом ноябре и вернулась в конце декабря — дети меня очень ждали на Новый год. Это для нас святой праздник.

Потом уехала в середине января и была там до конца марта. В прошлый мой отпуск мы договорились, что в следующий раз я подгадаю под школьные каникулы, чтобы мы с детьми поехали на Байкал, или куда-нибудь поближе, но обязательно на природу.

Причём в этот раз с моим приездом вышла целая история. Я попросила брата не говорить детям, когда я приеду. Сюрприз хотела сделать. Думала, приеду тихо на маршрутке. Но я даже не подозревала, что сюрприз устроят мне! Глава района и девочки, которые собирали гуманитарную помощь, встретили меня с цветами и ансамблем, хотя был уже глубокий вечер.

— Какие ещё планы на отпуск, кроме Байкала?

— Я тут на месяц. Займусь домашними делами, надо подготовиться к огородному сезону — в общем, забот много. Потом опять уеду на несколько месяцев.

— Расскажите, откуда у вас такие позывные, и почему их два?

— Кедровку придумали мои девочки-волонтёры из Читы. Когда я к ним обратилась за помощью, они меня спросили, с какого я района. Конкретно наш славится тайгой, которая нас кормит, и в частности кедровником. Я вспомнила, как попросила папу в 2020 году — для меня это как будто в другой жизни было! — взять меня с собой туда, чтобы понять, каково это, выживать в условиях тайги. Пересказала эту историю девочкам, и они сказали, что будут называть меня Кедровочкой.

А вот среди бойцов у меня другой позывной, Победа, они так обыграли моё имя. И когда увидели моё интервью как Кедровки, то поначалу не могли понять, как так, я ли это. Ну, я объяснила, что среди мирного населения у меня позывной такой, а вы меня можете называть, как вам нравится, я не обижаюсь.

— Не хочется бросить поездки, волонтёрство?

— Нет. Я планирую дальше продолжать свою деятельность, помогать своим бойцам, которые находятся в зоне СВО. Вообще планов много, но говорить о них не хотелось бы. Лучше делать, чем говорить.