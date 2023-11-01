Арктическая ипотека, процедура банкротства и поддержка технологических компаний: какие изменения ждут россиян в ноябре

C 1 ноября начинает действовать арктическая ипотека. Она предполагает льготные условия для молодых семей, которые хотят приобрести жильё на севере страны. С ноября расширяется поддержка технологических компаний и изменяется процедура банкротства. Кроме того, ряд категорий граждан получат прибавку к пенсии. Также в конце ноября меняются правила обслуживания газового оборудования.

Арктическая ипотека

С 1 ноября начинает действовать арктическая ипотека для молодых семей. Она предусматривает выдачу ипотечных кредитов по ставке 2% годовых.

Под действие ипотеки попадают Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также отдельные районы и муниципалитеты Республики Коми, Карелии, Якутии, Архангельской области и Красноярского края.

Первоначальный взнос по такой ипотеке составит не менее 20%, максимальный размер кредита — 6 млн рублей, срок кредита — 20 лет. Оба супруга должны быть не старше 35 лет.

Осенний призыв на Крайнем Севере

С ноября стартует осенний призыв на Крайнем Севере. Он начинается на месяц позже, чем в других районах страны. Призыв продлится до 31 декабря.

При этом в ряде районов региона и приравненных к ним призыв проходит с 1 мая по 15 июля.

Прибавка к пенсии

С 1 ноября прибавку к пенсии получат граждане, которым исполнилось 80 лет. Также прибавку к пенсии будут выплачивать гражданам, имеющим I группу инвалидности. Треть от этой суммы получат пенсионеры, у которых появился иждивенец.

Также меняются выплаты для россиян, вышедших на пенсию из сферы гражданской авиации и угольной промышленности или имеющих значительный рабочий стаж на Севере.

Кроме того, военным пенсионерам, участвующим в специальной военной операции, полностью компенсируют пенсию на время службы помимо положенного контрактникам денежного довольствия.

Расширение процедуры банкротства

С ноября произойдут изменения в процедуре банкротства. Обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно будет при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей.

Пенсионеры, а также граждане, единственный доход которых — единое пособие на детей и не обладающие имуществом, на которое может быть обращено взыскание, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга, другие категории — через семь лет.

Поддержка технологических компаний

Также с 3 ноября расширяется поддержка технологических компаний со стороны государства. Устанавливаются условия и особенности их деятельности, определяются правила создания и ведения реестра таких организаций.

«Закон позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям, а также внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий», — сказано на сайте Госдумы.

Обслуживание газового оборудования

До 29 ноября управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны привести свои уставы и договоры в соответствие с новым законом об обслуживании газового оборудования.

По закону обслуживать внутридомовые и внутриквартирные газовые сети будет газораспределительная организация.

Ограничение экспорта

С ноября вводятся ограничения на экспорт отходов и лома драгоценных металлов. Запрет действует до 30 апреля 2024 года.