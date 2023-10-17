«В свидетельствах о рождении были ложные сведения»: в Москве многодетную мать задержали по подозрению в торговле людьми

Воспитывающую 15 несовершеннолетних детей женщину заподозрили в торговле людьми после того, как в больницу попал один из её сыновей — в крови мальчика нашли препарат, противопоказанный при его заболевании. В деле начала разбираться столичная прокуратура, и выяснилось, что некоторые свидетельства о рождении детей — подделка, а сама мать, вероятно, их не рожала. Возбуждены уголовные дела о торговле детьми и причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. Многодетную мать задержали и допрашивают.

В Москве возбуждено уголовное дело о торговле людьми в отношении женщины, воспитывающей 15 несовершеннолетних детей. Следователи усомнились в законности опекунства 47-летней жительницы столицы Юлии Л. над подопечными после того, как она предъявила поддельные свидетельства о рождении.

«Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии)», — говорится в официальном сообщении столичного управления СК.

Ситуация вскрылась, когда в одну из московских больниц попал восьмилетний сын Юлии. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, у ребёнка в крови обнаружили запрещённые при его заболевании лекарства. Это показала медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего.

Как оказалось, всего женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей в возрасте от четырёх до 17 лет. Следователям она заявила, что пятеро из них (двое 2015 г. р., а также дети 2016, 2018 и 2019 г. р.) приходятся ей родными.

Однако, как сообщил источник RT, следствие выяснило, что ещё в 2010 году женщина перенесла операцию, после которой не могла рожать. Подозреваемая попыталась убедить следствие, что детей родила суррогатная мать. Прокурорская проверка показала, что регистрации двух детей Юлии Л. в ЗАГСе были подделаны.

«По данным следствия, в период 2018—2019 годов женщина дважды обратилась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей. Указанные свидетельства содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтверждённым изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период было физиологически невозможным», — говорится в сообщении столичного СК.

По данным источника RT, подозреваемой в торговле детьми могла помогать руководитель женского приюта. Сейчас и она, и Юлия Л. задержаны. С детьми сейчас остаётся мать многодетной женщины.

В рамках расследования было проведено 14 обысков по местам жительства многодетной матери. Один из жильцов дома, где проживает задержанная, рассказал RT, что при обыске сотрудники правоохранительных органов нашли муляжи гранат и газовый пистолет. Он также сообщил, что видел в доме саму Юлию, но не детей, которых она воспитывает. Мужчина усомнился, что женщина проживает в доме постоянно, предположив, что он является лишь «перевалочным пунктом».

Судя по соцсетям самой Юлии Л., среди её недвижимости числится даже квартира в Дубае. Эту информацию RT подтвердила знакомая женщины, Анна (имя изменено). По её словам, «семья была состоятельной».

Как заявила собеседница RT, сама Юлия признавалась ей, что ни один из её детей не является ей родным.

«В последний раз мы виделись года четыре назад. Она детей усыновляла, у неё своих нет детей вообще, все дети приёмные», — сообщила Анна.

По рассказу Анны, её племянница отдала Юлии Л. на усыновление своего ребёнка. Сейчас мальчику 13 лет, а усыновление проводилось в соответствии с законодательством, утверждает Анна.

Также по теме «Развеяли прах дочери»: что известно о семье веганов из Красноярска, в которой умерла двухлетняя девочка Супружеской паре из Красноярска предъявлено обвинение по двум статьям в связи со смертью их двухлетней дочери. По данным следствия,...

«Получилась такая ситуация, что моя племянница родила одного ребёнка и отказалась от него — я его забрала. А через два года она родила второго ребёнка — отказалась и от него. И Юлия усыновила второго мальчика. Она усыновляла ребёнка официально, по документам», — настаивает знакомая Юлии.

Четыре года назад Анна решила узнать, где находится родной брат ребёнка, которого она воспитывает, и связалась с Юлией. Они встретились в Москве, чтобы мальчики познакомились. По словам Анны, младший сын её племянницы, которого усыновила Юлия Л., родился с генетическим заболеванием — и приёмная мать бросила все силы на то, чтобы вылечить ребёнка.

«Она его возила везде для лечения, и в Хорватию ездили. Насколько я поняла, Юлия очень много сил и денег вкладывала в здоровье этого мальчика. Я считаю, что этот человек помогает детям, растит их», — подытожила Анна.

Другой собеседник RT, знакомый с ситуацией, предположил, что многодетная мать могла хотеть заработать, взяв на воспитание 15 детей.

«Как минимум половина детей — с разными заболеваниями, на них государство выделяет деньги, пособия», — пояснил он.

Источник RT добавил, что всего Юлия воспитывала 19 детей — четверо из них уже совершеннолетние. По словам собеседника RT, многодетная мать «на допросах молчит».