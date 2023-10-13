«Развеяли прах дочери»: что известно о семье веганов из Красноярска, в которой умерла двухлетняя девочка

Супружеской паре из Красноярска предъявлено обвинение по двум статьям в связи со смертью их двухлетней дочери. По данным следствия, родители не обеспечивали качественное и своевременное кормление ребёнка, из-за чего у малышки развилось хроническое расстройство питания и анемия. В апреле девочка заболела коронавирусом, и ослабленный организм, по словам источника RT в правоохранительных органах, не справился с инфекцией. Отмечается, что родители ребёнка не обращались к врачам, пока не стало слишком поздно.

Красноярские следователи предъявили обвинение 35-летнему Денису Ж. и его 36-летней жене Светлане в связи со смертью их двухлетней дочери. В отношении супругов возбуждены два уголовных дела: по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству). Об этом RT сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По версии следствия, обвиняемые с момента рождения своей дочери не осуществляли качественное и своевременное кормление ребёнка, а именно исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Вследствие этого у ребёнка развились хроническое расстройство питания, анемия», — отметили в ведомстве.

Кроме того, родители полностью отказались от медицинской помощи ребёнку, девочка не наблюдалась врачами, добавили в СК: «Супруги при лечении ребёнка обращались за помощью только к специалистам нетрадиционной медицины».

18 апреля 2023 года девочка заболела, однако родители решили лечить её самостоятельно. Спустя два дня девочка скончалась.

«Официальная причина смерти — коронавирусная инфекция. И родители, скорее всего, будут использовать это в своей защите. Но у ребёнка было обнаружено хроническое расстройство питания и анемия, что в целом и могло привести к смерти. К тому же есть вопрос: почему родители после того, как девочке стало плохо, два дня не обращались к врачам?» — сообщил источник RT в правоохранительных органах.

В данный момент супруги находятся под подпиской о невыезде. С ними живут ещё два ребёнка — девочки четырёх и семи лет. По предъявленным статьям Денису и Светлане грозит до трёх лет лишения свободы.

Масло, танцы и сыроедение

Как выяснил RT, у матери погибшей девочки это второй брак. С первым мужем, красноярским бизнесменом Маратом, они познакомились в 2010 году на фестивале этнической музыки в Туве. «Начали общаться, родились два мальчика и дочка, — рассказал предприниматель RT. — А в 2017 году Светлана ушла от нас. Развод дался тяжело. На руках малолетние дети и бизнес, который требует включённости. Но мы справились».

Светлана ушла от Марата к Денису, с которым познакомилась на тренинге по лидерству. «Я не мог найти в себе силы один воспитывать троих детей, поэтому сыновья остались со мной, а дочка — с мамой, — пояснил Марат. — Света мало интересовалась сыновьями и редко появлялась в нашей жизни. Со старшей дочкой я всегда поддерживал хорошие отношения».

В браке с Денисом Светлана родила ещё двух дочерей, причём известно, что младшая появилась на свет дома — в ванной. По словам источника RT в правоохранительных органах, семья считалась благополучной и обеспеченной. Светлана увлекалась нетрадиционной медициной, специфическими системами питания и тренингами личностного роста. Как рассказывает её первый муж, ни он, ни родители Светланы её увлечений не разделяли.

Четыре года назад Светлана, называющая себя Света Жизнь, организовала в Красноярске школу Ecstatic Dance. Рекламировать свой бизнес и продавать билеты на мероприятия школы она продолжает до сих пор. По словам Дениса, там проводятся танцевальные медитации и дискотеки — без сигарет и алкоголя. Также его жена в соцсетях набирала группы для обучения «прогреванию женского полового органа» с помощью «процедуры йони стим».

Сам Денис последние годы изготавливает и продаёт сыродавленое масло. По его словам, раньше он занимался автозапчастями, но после знакомства со Светланой решил сменить сферу деятельности. На развитие своих бизнес-проектов супруги получили от государства около 450 тыс. рублей.

В интервью местному блогеру Денис рассказывал, что его дети не ходят в садик и он не видит смысла отдавать их в школу. Он это объяснял в том числе тем, что в образовательных учреждениях Красноярска нет подходящей, по его мнению, системы питания. «Дети у нас не едят ни молочку, ни мясо. Практически не едят варёную еду. Можно сказать, что сыроеды. Когда они с братьями, то могут есть что-то кроме этого. Мы не запрещаем — это их опыт, мы даём его получать», — говорил Денис.

По данным источника RT в правоохранительных органах, на момент прихода следователей в холодильнике многодетной семьи были лишь помидоры, капуста, кабачки, корень имбиря и другие фрукты и овощи. «Родители пояснили, что этим и кормили всегда детей», — говорит собеседник RT.

Вместе с тем родители объяснили отказ от мяса, рыбы и молока непереносимостью белка и проблемами с желудком, говорит источник. Также они отрицают свою причастность к какой-либо секте.

Как выяснил RT, младшая дочь Светланы и Дениса заболела 18 апреля 2023 года. Однако к врачам они обращаться не стали, предпочитая лечить девочку самостоятельно. Скорую помощь родители вызвали, только чтобы зафиксировать смерть ребёнка 20 апреля. «Врачи и полиция официально констатировали смерть девочки, — вспоминает Марат. — После всех необходимых процедур её кремировали, а потом родители развеяли прах дочери».

По словам Марата, после смерти девочки его вызвали органы опеки на комиссию. Сам он намерен забрать свою дочь, жившую с мамой, к себе: «Я с ней на связи, она хочет жить со мной».

Родители погибшей девочки считают, что не виноваты в её смерти, отмечает источник RT в правоохранительных органах. «Органами системы профилактики семья взята на контроль, принято решение о необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетних, начата процедура по ограничению родительских прав», — добавил он.