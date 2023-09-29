Во всех субъектах РФ, в том числе в новых регионах: в Минобороны РФ сообщили о начале осеннего призыва с 1 октября

C 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, за исключением отдельных районов Крайнего Севера, начнётся осенний призыв, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, новобранцы не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новые регионы или для участия в выполнении задач СВО. Также представитель оборонного ведомства отметил, что в Генштабе нет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.

Осенний призыв в армию России начнётся с 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе в новых регионах. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

«Что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — сказал он.

По его словам, с 16 октября призывников планируют начать отправлять со сборных пунктов. С 17 октября приступит к работе прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Срок военной службы по-прежнему составит 12 месяцев.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооружённых сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации», — отметил он.

Цимлянский также подчеркнул, что призывники не будут направляться в зону СВО.

«В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал Цимлянский.

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По его словам, треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где те за пять месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность. Также продолжится практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов ВС и родов войск, научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства и спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

«С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для комплектования указанных подразделений, и информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном сайте Минобороны России. Также они имеют возможность в разделе «Контакты» обратиться в электронные приёмные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов», — подчеркнул представитель ведомства.

Дополнительная мобилизация не планируется

Также заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга отдельно отметил, что в Генштабе нет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.

«Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооружённых сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — заметил он.

Также он сообщил о значительном увеличении числа граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту: «Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

В Генштабе нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий

Итоги весеннего призыва

Также в Минобороны РФ подвели итоги весеннего призыва. В ходе него для прохождения военной службы в ВС, другие войска и воинские формирования были призваны 147 тыс. человек.

Как сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объёме.

«Наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Башкортостан, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве. Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия», — заявил он.

По его словам, в ходе призыва и отправок граждан на военную службу не было допущено ни одного происшествия.