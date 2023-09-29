Министерство обороны: осенний призыв в России начнётся 1 октября

Во всех субъектах России осенний призыв начнётся 1 октября.

Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах России», — сказал он.

При этом, по словам Цимлянского, граждане, проживающие в местности, приравненной к районам Крайнего Северах, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря.

Он также заявил, что всех призывников в рамках осеннего призыва в российскую армию направят на службу на территории России, в новые регионы для участия там в специальной военной операции они не поедут.