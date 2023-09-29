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МО: призывников не будут направлять в новые регионы для участия в спецоперации

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Всех призывников в рамках осеннего призыва в российскую армию направят на службу на территории России, в новые регионы для участия там в специальной военной операции они не поедут.
МО: призывников не будут направлять в новые регионы для участия в спецоперации
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«В пункты дислокации подразделений ВС России в новых регионах или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал он.

Ранее стало известно, что проект о поэтапном повышении призывного возраста в России во втором чтении предусматривает границы от 18 до 30 лет.

Как предполагается, новые нормы призывного возраста в России не будут распространяться на осенний призыв в 2023 году. Они заработают в весенний призыв 2024-го.

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