Индексация пенсий военных, лишение гражданства, аутентификация на «Госуслугах»: какие законы вступают в силу в октябре

С 1 октября на 10,5% будут повышены выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. Также в этот день ужесточается ответственность за нарушения в сфере воинского учёта. Система двухфакторной аутентификации при входе на портал «Госуслуги» становится обязательной. Позднее, с 12 октября, вводится уголовная ответственность за контрабанду, уничтожение, незаконную добычу, оборот особо ценных растений и грибов, занесённых в Красную книгу. С 26 октября полная стоимость страховых услуг и страховой премии будет указываться в договоре кредитования. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале RT.

Индексация пенсий военнослужащих

1 октября производится индексация пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц. Речь идёт о сотрудниках ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардии и органов внутренних дел. Прибавка составит 10,5%.

Кроме того, на 5,5% возрастут выплаты отдельным преподавателям и научным работникам в области юриспруденции, а также работникам федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Штрафы за нарушения в сфере воинского учёта

С 1 октября начали действовать поправки, ужесточающие ответственность за нарушения в сфере воинского учёта.

В частности, с сегодняшнего дня неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учёт, приведёт к назначению административного штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, штраф за несообщение в установленном порядке сведений об изменении семейного положения, образования, места работы, учёбы или должности, а также сведений о переезде на новое место пребывания, не подтверждённых регистрацией, составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Наряду с этим несообщение сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий повлечёт административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

С 1 октября система двухфакторной аутентификации при входе на портал «Госуслуги» становится обязательной.

Ранее в Минцифры пояснили, что в рамках двухфакторной аутентификации система, кроме пароля, запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта.

С 1 октября второй фактор стал обязательным для входа как в веб-версию «Госуслуг», так и в заново установленные мобильные приложения, отметили в ведомстве.

В том случае если пользователь не успеет подключить второй фактор, то зайти в учётную запись без дополнительной защиты больше не получится. При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки, среди которых подтверждение по смс, одноразовый код из ТОТР-приложения или вход по биометрии.

Оплата работы нотариусов

С 1 октября вступит в силу единый тариф, состоящий из двух частей — федеральной и региональной. Первый является аналогом госпошлины, а региональный будет рассчитываться отдельно для каждого субъекта по экономически обоснованной формуле.

Нововведение позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, а в ряде случаев снизить её.

Контроль за деятельностью платёжных агентов

С 1 октября платёжные агенты будут работать по новым правилам. Для доступа на рынок они должны находиться в специальном реестре Банка России. Их деятельность будет регулироваться в соответствии со стандартами, которые подготовят саморегулируемые организации по требованиям Банка России.

«Через терминалы платёжных агентов граждане вносят наличные и переводят средства за коммунальные услуги, сотовую связь, обучение и так далее. Такие компании работают в социально значимых сегментах рынка и в удалённых регионах, где мало банковских офисов. Поэтому для нас важно сделать их деятельность максимально прозрачной: граждане должны понимать, какие организации могут принимать такие платежи и на каких условиях. Этому способствует принятый закон», — отмечала директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

Закон о гаражных объединениях

С 1 октября вступает в силу закон, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений. Так, формируется общий подход к определению таких объектов недвижимости, как гаражи, и к их государственной регистрации.

Вдобавок даны определения понятиям «территория гаражного назначения», «гараж» и «гаражный комплекс».

«Ни в советское время, ни в постсоветский период у нас не было ни одного законодательного акта, посвящённого гаражным объединениям. Сейчас в этом вопросе отсутствует схема управления, есть проблемы с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений. Законопроект призван навести порядок с гаражами и защитить права их владельцев», — заявлял председатель комитета Госдумы, соавтор инициативы Павел Крашенинников.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Имущество общего пользования

С 1 октября нормы для общего имущества станут едиными для многоквартирных домов, коттеджных, дачных посёлков и гаражных кооперативов.

Согласно новому пункту Гражданского кодекса, доля жителя в праве на общее имущество будет пропорциональна его площади недвижимости в собственности. По этому же принципу каждый собственник несёт расходы и издержки по общему имуществу.

Защита растений, занесённых в Красную книгу

С 12 октября вводится уголовная ответственность за контрабанду, умышленное уничтожение или повреждение, незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесённых в Красную книгу.

Так, за их приобретение или продажу через СМИ или интернет предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей.

При этом защита распространена на все редкие объекты растительного мира, занесённые в Красную книгу.

Гражданство РФ

С 26 октября вступает в силу закон, в котором говорится о новых причинах для лишения гражданства РФ. Так, дезертирство, дискредитация ВС РФ и призывы к экстремизму будут грозить прекращением приобретённого гражданства.

Наряду с этим порядок получения российского паспорта для некоторых категорий граждан будет упрощён. Речь идёт о гражданах бывшего СССР и их детях; лицах, имеющих близких родственников в РФ; участниках госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом; лицах, чьи предки постоянно проживали на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Кроме того, получить гражданство в упрощённом порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года.

Страхование

С 26 октября полная стоимость страховых услуг и страховой премии будет указываться в договоре кредитования.

Нововведение позволит гражданам получить полную информацию о стоимости и принять обоснованное решение при выборе страховщика.