Преимущество более чем в 2 млн голосов: Собянин победил на выборах мэра Москвы

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Сергей Собянин набрал 76,39% голосов. Его ближайший конкурент, Леонид Зюганов, набрал 8,11% голосов. Сам Собянин после подведения предварительных результатов выразил благодарность москвичам за оказанную поддержку. «Я сделаю всё, чтобы наш город стал ещё круче и краше», — написал он в своём блоге.

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Это следует из данных ЦИК России.

Действующий глава столицы получил поддержку от 2 499 114 человек — 76,39% голосов.

Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набрал 265 374 голоса (8,11%). Далее следуют кандидат от ЛДПР Борис Чернышов — 183 529 голосов (5,61%), кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 174 869 голосов (5,34%), представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев — 128 701 голос (3,93%).

Сам Собянин после подведения предварительных результатов выразил благодарность москвичам за оказанную поддержку.

«Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая, трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю всё, чтобы наш город стал ещё круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире — мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами», — написал он в своём личном блоге.

© ЦИК России

Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. За это время в столице заработала программа реновации жилищного фонда, программа «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого городского района, реализуется программа реконструкции городских поликлиник.

Также существенно расширилась транспортная инфраструктура города: в частности, введена Большая кольцевая линия Московского метрополитена, запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) и по Московским центральным диаметрам. Были построены хорды, связывающие несколько округов столицы.

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Под руководством Собянина территория столицы выросла в 2,5 раза, в результате образования двух новых городских округов: Троицкого и Новомосковского (ТиНАО).

Как сообщили в ЦИК РФ, выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой.

«На выборах мэра — рекордная явка, и я думаю, что это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной, исполнительной власти, и мэра», — заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в выборах столичного градоначальника и муниципальных депутатов ТиНАО приняли участие почти 3,3 млн человек из 7,6 млн избирателей. Таким образом, явка составила около 42,5%, указывал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Напомним, что выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходили в течение трёх дней — с 8 по 10 сентября. Избирательные участки в эти дни работали с 08:00 до 20:00 мск. Помимо обычных избирательных урн, также использовались терминалы с электронными бюллетенями. Голосование в формате онлайн и офлайн прошло без сбоев, в штатном режиме.

Добавим, что участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО могли присоединится к акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». В её рамках победителям начислялись призовые баллы, которые можно потратить в магазинах, кафе, музеях и театрах или направить на благотворительность.

Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что выборы в Москве прошли спокойно, честно и прозрачно. Она также высоко оценила внедрение новых технологичных решений.

«Наблюдение на участках, видеонаблюдение — все технологии работают на то, чтобы система выборов работала прозрачно, исключая массовые нарушения. Хочу поблагодарить Москву за лучшие практики», — указала она.