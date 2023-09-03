«Будет построено и выдано»: пострадавшие от паводка жители Приморья получат новое жильё в течение года

В результате августовского паводка в Приморском крае пострадали более 44 тыс. человек в 105 населённых пунктах, региону был причинён ущерб более чем на 7 млрд рублей. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поставил задачу профильным ведомствам и министерствам предложить меры по предупреждению подобных ЧС и минимизации последствий. Кроме того, он сообщил, что пострадавшие от паводка жители города получат новое жильё в течение года.

В течение года должен быть разрешён вопрос предоставления нового жилья жителям Уссурийска, чьи дома были признаны непригодными для проживания из-за последствий паводка. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы договорились с главой региона, что в течение года новое жильё людям будет построено и выдано», — заявил Трутнев.

Сегодня он посетил зоны подтопления в Уссурийске и провёл совещание по вопросу ликвидации последствий стихийных бедствий в Приморском крае. В ходе совещания Трутнев привёл данные о том, что пострадали более 44 тыс. человек, а ущерб оценивается более чем в 7 млрд рублей.

В кабмине также указали, что от наводнения пострадало 105 населённых пунктов, из мест постоянного проживания эвакуировали свыше 6 тыс. жителей, был уничтожен урожай на площади более 35 тыс. га сельхозугодий и нарушено транспортное сообщение с 18 населёнными пунктами. При этом до сих пор остаются подтопленными 123 жилых дома.

В свою очередь, замглавы МЧС Виктор Яцуценко на совещании сообщил, что для ликвидации последствий наводнения привлечена группировка, состоящая из более 2,7 тыс. человек и 390 единиц техники. По его словам, силами РСЧС удалось спасти 525 человек. К тому же в Приморский край доставили свыше 1,1 тыс. тепловых пушек, 271 генератор и 187 мотопомп.

В правительстве Приморского края рассказали о получении почти 40 тыс. заявлений на оказание финансовой помощи гражданам. Уже осуществлено 12,8 тыс. выплат из краевого бюджета на общую сумму 509,3 млн рублей.

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«Помощь идёт к нам отовсюду. Минвостокразвития помогло нам буквально сразу, перечислив более 340 млн рублей из федерального бюджета в первые дни ЧС. 17 августа из города Минска Республики Беларусь доставлено 72 т гуманитарного груза (медикаменты, продукты питания, предметы одежды, насосные станции, генераторы). 25 августа из Туркменистана прибыло 40 т гуманитарного груза (детская одежда, постельные принадлежности, детское питание, соки). Весь гуманитарный груз направлен в пострадавшие районы», — заметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По итогам совещания Трутнев поручил ответственным федеральным министерствам и ведомствам внести предложения по превентивным мероприятиям, направленным на минимизацию ущерба от природных катаклизмов.

«Каждое ведомство по своему направлению проанализирует и предложит меры предупреждения чрезвычайных ситуаций, а не только меры по ликвидации их последствий», — заявил он.

В первой половине августа тайфун «Ханун» вызвал масштабные разрушения дорожной инфраструктуры и подтопления в Приморском крае. При этом вода прорвала дамбу в микрорайоне Уссурийска «Семь ветров». В дальнейшем регион вновь пострадал от непогоды и сильных осадков. 25 августа в Приморском крае был введён режим ЧС федерального уровня.

Как сообщает ТАСС, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил правоохранительным органам разобраться в качестве работ по строительству дамбы, на которую было выделено 300 млрд рублей.

«Работы велись почему-то с огромным отставанием от графика. Не совсем понятно, почему деньги выделяются, дамбы ремонтируются, а потом они плывут. К мостам относится то же самое», — отметил он после совещания.

Добавим, что Трутнев побывал на дамбе в районе «Семи ветров» в Уссурийске вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава региона в своём Telegram напомнил, что в ходе паводка уровень реки поднялся на рекордные 11,5 м.

«В настоящий момент проран в теле дамбы закрыт. Закуплены мощные насосы, которые будут установлены на постоянной основе. Уже сейчас начинаем закупку тяжёлой техники для прочистки русел рек. После внесения поправок в закон о ликвидации ЧС регион сможет заниматься очисткой и дноуглублением вне рамок ЧС. Работы должны начаться уже этой осенью», — указал он.