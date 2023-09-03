Трутнев поручил разобраться с дамбой, которую прорвало в Уссурийске

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил правоохранительным органам разобраться в качестве строительных работ дамбы, которую прорвало во время паводков в Уссурийске.

«Не совсем понятно, почему деньги выделяются, дамбы ремонтируются, а потом они плывут. К мостам относится то же самое», — приводит слова политика ТАСС.

Он также напомнил, что на строительство дамбы было выделено 300 млрд рублей.

Мэр Уссурийска Евгений Корж в беседе с RT рассказал об эвакуации около 1 тыс. жителей из-за подъёма уровня воды в реке Раздольной.

Также прокуратура Уссурийска поставила на контроль паводковую ситуацию на территории городского округа, сейчас жители зон подтопления оповещаются о подъёме уровня рек с предложением эвакуироваться.