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Трутнев поручил разобраться с дамбой, которую прорвало в Уссурийске

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Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил правоохранительным органам разобраться в качестве строительных работ дамбы, которую прорвало во время паводков в Уссурийске.
Трутнев поручил разобраться с дамбой, которую прорвало в Уссурийске
  • Gettyimages.ru

«Не совсем понятно, почему деньги выделяются, дамбы ремонтируются, а потом они плывут. К мостам относится то же самое», — приводит слова политика ТАСС.

Он также напомнил, что на строительство дамбы было выделено 300 млрд рублей.

Мэр Уссурийска Евгений Корж в беседе с RT рассказал об эвакуации около 1 тыс. жителей из-за подъёма уровня воды в реке Раздольной.

Также прокуратура Уссурийска поставила на контроль паводковую ситуацию на территории городского округа, сейчас жители зон подтопления оповещаются о подъёме уровня рек с предложением эвакуироваться.

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