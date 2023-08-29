Разместил взрывчатку по тайникам: в ФСБ заявили о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры в Калуге

Житель Калужской области задержан по подозрению в подготовке теракта на критическом объекте инфраструктуры региона, заявили в ФСБ. По данным ведомства, злоумышленник инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования «Азов»*. По заданию боевиков мужчина разместил компоненты взрывчатки в нескольких тайниках на территории области.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры Калуги. Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, житель Калужской области инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования «Азов», а также по их заданию намеревался совершить террористический акт.

«Фигурант выразил и подтвердил намерения выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации «Азов», деятельность которой запрещена на территории России. Кроме того, обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта», — заявили в ЦОС.

Из сообщения ведомства следует, что в тайнике задержанного обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. В используемых им средствах связи найдены инструкции по изготовлению СВУ и переписка с украинским координатором, в которой отражены преступные намерения задержанного.

Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой он признаётся в подготовке теракта.

Задержанный сторонник «Азова» признался в подготовке теракта в Калужской области

«С начала военной операции по прошествии некоторого времени начал помогать организации на территории Украины, перечисляя финансовые средства. Я оставил свои контакты, и со мной связался человек по имени Тарас... Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства и использования на территории РФ, разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области», — рассказал он.

По словам задержанного, после этого он получил инструкцию по выезду из России, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК России.

Также по теме ФСБ: за поджогами в России стоят украинские спецслужбы В Федеральной службе безопасности России заявили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в стране стоят украинские спецслужбы.

Кроме того, в УФСБ России по Омской области 29 августа сообщили о задержании агента украинских спецслужб, в задачи которого входило повреждение и уничтожение объектов инфраструктуры и разведка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ, задержанный — 21-летний житель Омска, сторонник неонацистской идеологии. Он обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне. По предварительным данным силовиков, злоумышленник получал задания от куратора с Украины через интернет-мессенджер.

Ранее в УФСБ по Запорожской области заявили о задержании нескольких жителей, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты перед выборами в регионе. По данным силовиков, завербованные планировали совершить взрывы в местах плотного скопления людей.

Исполнители привлекались к работе с СБУ путём шантажа и угроз, а также получали задания отследить передвижение военной техники, узнать адреса проживания местных властей и на каких машинах они передвигаются.

Кроме того, за несколько дней до этого в Херсонской области был задержан украинский шпион из Ивано-Франковской области, который получил российский паспорт и пытался действовать под прикрытием.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.