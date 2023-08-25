«Никаких повреждений гражданской инфраструктуры»: российские ПВО и РЭБ сбили 42 украинских беспилотника возле Крыма

В ночь на 25 августа киевский режим задействовал 42 БПЛА самолётного типа для осуществления террористической атаки на Крым. Как сообщили в Минобороны РФ, девять беспилотников были уничтожены в результате огневого воздействия, ещё 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Также ночью средствами ПВО в Калужской области была сбита украинская ракета доработанного комплекса С-200.

В ночь на 25 августа киевский режим предпринял две попытки осуществить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации — в Крыму и Калужской области.

Как сообщает Минобороны РФ, для атаки на Крымский полуостров киевский режим задействовал 42 БПЛА самолётного типа.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько БПЛА над морем.

«Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — указывал он в Telegram.

Кроме того, ночью киевский режим пытался поразить гражданские объекты в Калужской области ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

«Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — отметили в МО РФ.

В свою очередь, губернатор региона Владислав Шапша отметил, что в результате уничтожения ракеты пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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В последний раз киевский режим пытался атаковать гражданские объекты на территории РФ в ночь на 23 августа. Тогда было задействовано три БПЛА самолётного типа. Как сообщали в Минобороны, два из атаковавших столицу беспилотника были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

По данным мэра Москвы Сергея Собянина и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, в результате террористической атаки выбило несколько окон в соседних с Москва-Сити пятиэтажках, а в Химках обрушился угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево, осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.

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Как указывала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, эти преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов РФ.

«Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — подчеркнула она.

Представитель МИД также указала, что на Смоленской площади не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты беспилотников. В частности, упоминается полёт двух разведывательно-ударных беспилотников США MQ-9 Reaper и оперативно-тактического беспилотника ТВ2 Bayraktar производства Турции, осуществлявших сбор данных в районе Крымского полуострова.

«Видим в таких действиях Киева и его натовских кураторов трусливую попытку в бессильной злобе отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал так называемого контрнаступа и неспособность изменить в свою пользу ситуацию на линии боевого соприкосновения, несмотря на массированную западную помощь. В связи с этим хотим повторить в адрес украинской стороны и международного сообщества, что все озвученные нами цели и задачи специальной военной операции будут выполнены в полном объёме и с территории Украины больше не будут исходить угрозы для безопасности России», — говорится в комментарии Захаровой.