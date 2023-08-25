Минобороны: ПВО и РЭБ нейтрализовали 42 беспилотника над территорией Крыма

В Минобороны сообщили, что ночью, 25 августа, над территорией Крыма были нейтрализованы 42 украинских беспилотника.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки БПЛА самолётного типа по территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что всего средствами ПВО было обнаружено 42 беспилотника.

Девять из них были уничтожены над Крымом, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, по предварительным данным, над морем в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА.

Также средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200.