«Отправить меня обратно в США будет смертным приговором»: американец пытается оспорить аннулирование ВНЖ в России

40-летнему американцу Грегори Уэйну Росселлу — младшему аннулировали вид на жительство в России, а затем и разрешение на временное проживание. Он переехал в Москву в 2017-м, открыл свой барбершоп, женился и планировал связать свою дальнейшую жизнь с РФ. Теперь мужчине грозит депортация в США. По его словам, он не понимает, почему принято такое решение, и надеется, что российские власти смогут разобраться в его ситуации.

10 марта 2023 года американец Грегори Уэйн Росселл — младший называет одним из самых счастливых дней в своей жизни: тогда уроженец Нью-Джерси получил уведомление с сайта МВД РФ, что ему одобрили получение вида на жительства (ВНЖ) в России.

«Я был так рад и взволнован! Наконец-то смог бы приступить к следующему этапу и подать заявление на получение гражданства», — вспоминает Грегори.

В середине апреля он отправился в миграционный центр, чтобы забрать готовый ВНЖ. Но получить на руки документ у Грегори не получилось: по его словам, сотрудники говорили, что до них он ещё не дошёл. А в мае Росселл-младший получил письмо от МВД, в котором говорилось, что решение о выдаче ему ВНЖ отменено на основании п. 8.5 ст. 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25 июля 2002 года №115-ФЗ (документ есть в распоряжении RT).

«Я был в полном шоке, поскольку ранее меня оповестили, что документ одобрен и ожидает получения. На сайте МВД всё ещё было указано, что мне одобрен ВНЖ, поэтому я отправился в миграционный центр, чтобы узнать, вдруг это ошибка», — объясняет мужчина.

По словам Грегори, в ведомстве ему подтвердили отказ и сообщили, что он не прошёл проверку. Затем ему аннулировали и разрешение на временное проживание, которое действовало до 2025 года.

«Я начал узнавать, на каком основании вынесено такое решение, какие есть доказательства. Я ни в коем случае не планировал причинить вред России, русскому народу. Я патриот России, и этот отказ был ударом в моё сердце и мою душу», — говорит он.

Мужчина переживает, что его выдворят из страны и ему придётся возвращаться в Америку. «Я хочу сохранить здесь свою жизнь, бизнес, потому что отправить меня обратно в США будет смертным приговором, — поясняет Грегори. — Информация обо мне есть на сайте «Миротворец», моей жизни постоянно угрожают на Украине. Моя мать в США получала угрозы убийства и нежелательное внимание со стороны американских властей».

«Россия приняла меня»

В 2014 году Грегори Уэйн впервые приехал в Россию — как турист. Больше всего ему запомнились Мамаев курган, Красная площадь и Центральный музей вооружённых сил в Москве: «Я смог прикоснуться к обломкам американского самолёта-разведчика U-2 Гэри Пауэрса, который был сбит во время полёта над территорией Советского Союза. Это было очень известное событие в США».

От России у него осталось впечатление «чего-то родного и очень близкого по духу». Грегори решил, что хочет остаться жить в РФ: «Эта страна — рай на земле, здесь есть всё, что я так долго искал. Тогда я решил вернуться в Штаты, накопить денег и переехать в Россию».

© Фото из личного архива

Через три года, как и пообещал себе Грегори, он перебрался в Москву и открыл свой барбершоп. По словам мужчины, дела пошли в гору: он нашёл новых друзей, построил успешный бизнес с нуля, встретил жену, с которой они вместе уже три года, и уже планировал перевозить сюда маму.

«Переезд в Россию из Соединённых Штатов был и остаётся лучшим решением, которое я когда-либо принимал. Я не могу отблагодарить эту страну за то, что она сделала для меня. Я люблю Россию, я люблю русский народ, и они приняли меня как русского с распростёртыми объятиями», — добавляет Грегори.

Мужчина хочет продолжать развивать свой бизнес в разных уголках России: «В планах было открытие парикмахерских в Донбассе, Севастополе и Балаклаве». По словам Грегори, он также собирался съездить к российским военнослужащим в Донбасс, чтобы бесплатно их подстричь, а заодно узнать, чем ещё он может быть полезен.

«Я сосредоточен на гуманитарной работе, помогаю российским солдатам — и это лишь малая часть того, чем я могу отплатить стране, которая дала мне всё», — объясняет он.

Росселл-младший рассказывает, что часто ездил стричь ребят из детских домов. Также он помог собрать деньги на издание мемуаров ветерана Великой Отечественной войны Бориса Харитоновича Канельского: «Материалы были напечатаны в 100 экземплярах, чтобы он мог раздать их детям в российских школах и рассказать молодым поколениям о войне».

Грегори вместе с адвокатом подал исковое заявление в Тверской районный суд Москвы, чтобы выяснить причины соответствующих решений госорганов. Он также написал письмо президенту РФ с просьбой пересмотреть это решение.

В свою очередь, RT обратился в МВД с просьбой помочь разобраться в ситуации, с которой столкнулся Грегори.